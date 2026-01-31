Ao Minuto

Acompanhe ao minuto

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala - Big Brother

Partiram literalmente tudo. O vídeo de Renata Reis e Nufla que está a dar que falar.

Nufla e Renata Reis encontraram uma forma pouco convencional mas cada vez mais popular de aliviar o stress acumulado. Especialmente nestes dias marcados pelo luto por Maycon Douglas. As duas ex-concorrentes do Secret Story decidiram experimentar uma rage room, um espaço onde é permitido partir tudo o que aparece à frente.

Entre gargalhadas, gritos de libertação e muita loiça estilhaçada, Nufla e Renata mostraram-se completamente descontraídas, aproveitando o momento para libertar emoções e descarregar tensões. Vestidas a rigor e com equipamento de proteção, as amigas entregaram-se à experiência sem receios, transformando a destruição controlada num verdadeiro momento de diversão.

As rage rooms têm ganho cada vez mais adeptos e funcionam como uma espécie de catarse emocional. Em total segurança, é possível partir pratos, copos, pequenos eletrodomésticos e até móveis, num ambiente preparado para que tudo aconteça sem riscos.

Mais do que uma atividade radical, este tipo de experiência é visto por muitos como uma forma eficaz de descontrair, libertar frustrações e fortalecer laços, algo que ficou bem evidente na cumplicidade entre Nufla e Renata.

Veja aqui o vídeo:

 

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

A morte de Maycon aos 25 anos chocou o País e mesmo após as cerimónias fúnebres, o caso continua a dar que falar. Desta vez por causa de Flávia Monteiro, mais conhecida por Nufla, que fez uma publicação nas redes sociais a reagir às críticas feitas a Renata Reis e a defender a amiga. 

«Já tinha visto muita coisa, mas isto para mim foi a gota de água! Se querem falar, informem-se, antes de dizerem coisas sem noção em plena televisão nacional ou fazerem comentários descabidos! Vocês têm a audácia de falarem sobre a Renata, quando não sabem de nada! », começou por referir a também ex-concorrente do Secret Story 7. 

A jovem continuou: «Se querem falar, então falem de que quando ela soube do desaparecimento do Maycon, arrancou logo para a Nazaré! Ela mexeu meios e fundos! Ela envolveu advogadas para o caso avançar mais rápido! Com e-mails para o Ministério, ao dirigir-se aos locais e fazer pressão!». 

«Vocês não sabem de nada, do que ela fez, do que ela aguentou! Ela teve até à última em negação! Ela não parava um segundo! Presenciei toda a negação dela! Até à última ela teve esperança! E vocês falam que é para ganhar visualizações? Mas vocês estão bem?», exclamou a ex-concorrente

Nufla acrescentou: «Tanto a Renata como outras pessoas fazem homenagens à sua maneira! Seja de que maneira for, não vos diz respeito! Sejam empáticos! Tenham empatia pelas pessoas e não usem a maneira como cada pessoa tenta homenagear alguém para vocês obterem 'audiências' ou polémicas!». 

«Sentem-se, falem, mas respeitem a dor de cada um deles! Respeitem a memória do Maycon e de cada um deles que está a sofrer!», rematou a cantora, deixando um apelo vincado. 

Temas: Renata Reis Nufla Flávia Monteiro

