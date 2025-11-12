Depois de "desaparecimento", Renata Reis explica ausência numa partilha preocupante

Renata Reis, conhecida pela participação na oitava edição do Secret Story – Casa dos Segredos, quebrou o silêncio e explicou aos fãs o motivo da sua ausência das redes sociais.

Através de uma story no Instagram, a ex-finalista do reality show partilhou uma fotografia em que surge com óculos de sol e escreveu: «Hoje vou estar mais desaparecida, porque estou doente».

Renata adiantou ainda que chegou a sair de casa para tratar de alguns compromissos, mas rapidamente se arrependeu: «Saí à rua para fazer os trabalhos de casa e arrependi-me. Amanhã voltarei nova», garantiu.

Apesar de estar temporariamente afastada, a jovem promete regressar em breve à habitual partilha de conteúdos com os seguidores.

