Renata Reis passa por incrível transformação de visual. O antes e depois vai deixá-lo de queixo caído

Renata Reis tem vindo a mostrar uma evolução notória desde a sua participação no Secret Story 8. Uma das mais recentes publicações partilhada nas redes sociais não deixa margem para dúvidas: o ruivo está mais destacado do que nunca e a jovem emana uma luz que não passa despercebida.

A publicação rapidamente encheu a caixa de comentários de elogios ao novo visual da ex-concorrente. «Lindíssima», «Linda maravilhosa que a vida te sorria sempre», «Gata», pode ler-se entre as reações dos seguidores.