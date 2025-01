Renata chora ao falar sobre o ausência do pai, com quem não tem relação: «Ele não me procura»

Renata foi a 3ª classificada na grande Final do Secret Story - Casa dos Segredos. Na tarde do dia 6 de janeiro, a ex-concorrente juntou-se ao apresentador Manuel Luís Goucha para uma longa conversa sobre a vida, o jogo e o amor que está a construir ao lado de Maycon.

A ex-concorrente não alcançou o prémio final, que foi entregue a Diogo Alexandre. Ainda assim, Renata mostra-se feliz por pertencer ao pódio do Secret Story 8 e afirma sentir-se realizada com esta classificação: «De alguma forma entretive os portugueses e isso é o mais importante».

Renata é natural da Maia. A infância foi passada ao lado dos avós. Durante o momento da volta ao passado, a ex-concorrente mostrou-se emocionada ao afirmar ter sido criada pelos avós, dado que os pais trabalhavam muito e tinham pouco tempo para acompanhar o crescimento da jovem. É filha de pais separados e com um pai ausente, que não a procura.

Além de estar a terminar o curso de Direito, que considera exigente, trabalha como Gestora de uma empresa de aluger de armazéns. Assume ser viciada em viver novas experiências e quis entrar no Secret Story para mudar a sua vida e conseguir mais reconhecimento nas redes sociais.

Afirma ter tido uma educação exigente e rígida o que a levou a trabalhar desde cedo para conquistar a independência. Sempre gostou de moda e, com 18 anos, inscreveu-se nas Misses. Foi à Turquia representar Portugal no concurso Miss Princesa Universo e ficou em 1º lugar na competição Miss Biquíni Mundo, em 2018. Desde pequena que Renata sempre gostou de palcos e de aplausos; sente-se feliz no mundo do show.