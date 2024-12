João Ricardo e Leomarte ao rubro: «Quando um burro fala, o outro baixa as orelhas»

Cadeira quente ao rubro: João Ricardo e Leomarte trocaram acusações sobre «paninhos quentes» e criaram um momento de alta tensão com a maioria dos concorrentes ."

Gonçalo, Maycon e Heitor críticas, acusações e comentários polémicos.

A cadeira quente no pós-gala da Casa dos Segredos trouxe uma dose extra de tensão e confrontos entre os concorrentes. Num debate aceso marcado por acusações de incoerência e estratégias duvidosas, Leomarte, Maycon, João Ricardo, Gonçalo e Heitor protagonizaram momentos intensos que não passaram despercebidos.

Leomarte abriu a discussão ao afirmar que ser verdadeiro implica: «passar paninhos quentes». Maycon discordou ao dizer que evita essa prática e insinuou que Leomarte a utiliza frequentemente como estratégia de jogo para se dar bem com todos os concorrentes e evitar ir a nomeações. Leo voltou a refutar, ao dizer que as suas ações não estão relacionadas com proximidades e que não hesita em contrariar seja quem for, sempre que necessário.

A troca de palavras intensificou-se quando Leomarte acusou João Ricardo de ter passado «paninhos quentes» na dinâmica dos alpinistas com Heitor. Ao tentar responder, João Ricardo foi interrompido por Leomarte, que disparou: «Quando um burro fala, o outro baixa as orelhas». A declaração provocou risos e um rebuliço entre os concorrentes, ao quebrar momentaneamente a tensão no debate.

Após este momento, Heitor acusou Leomarte de fazer «fretes» e adotar um comportamento estratégico, ao tratar as pessoas de maneiras diferentes, deu exemplos de como Leo age explosivamente em atritos e sugeriu que o colega poderia adotar uma abordagem mais equilibrada. Leomarte justificou-se ao dizer que essa é a sua maneira de ser, tanto na casa do Secret Story, como fora dela, acrescentou que quem não gosta não pode fazer nada.

João Ricardo voltou à carga e acusou Leomarte de ter «deixado cair a máscara». Leo, por sua vez, afirmou não se identificar com o jogo de João Ricardo e prometeu nomeá-lo até ao fim, reforçando que isso não o torna um «bode expiatório».

Gonçalo entrou no bate boca e defendeu que João Ricardo. Acusou Leomarte de não conseguir argumentar contra ele, descrevendo-o como alguém que «fica em rotundas». Marcelo discordou, dizendo que todos já perderam argumentos em discussões e que Gonçalo estava a ser desrespeitoso ao ironizar: «Não consigo dar argumentos, és muito bom».

Maycon interveio para acusar Gonçalo de estar a imitar estratégias de ex-concorrentes de outras edições, enquanto Marcelo pediu que Gonçalo: «tirasse as palas» e agisse com coerência, em vez de seguir apenas afinidades.

Renata em parceria com Maycon, afirmou que o Gonçalo tenta replicar jogos já vistos no passado. Gonçalo respondeu aos dois concorrentes: «Ainda bem que chateio tantas pessoas», ao que João Ricardo rebateu: «Tu não chateias ninguém, as pessoas riem-se de ti». Heitor acusou também Gonçalo de ser mal-educado pela forma irónica como responde aos colegas, enquanto Diogo Alexandre criticou o facto de as atitudes de alguns serem ignoradas.

A Cadeira Quente terminou em tensão e acabou por mostrar as divisões e estratégias que continuam a surgir dentro da casa do Secret Story. Ficou claro que cada concorrente está disposto a lutar até ao limite para proteger o seu lugar na grande final do Secret Story já no dia 31 de Dezembro.