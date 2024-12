Missão de Renata: Sorrisos no confessionário e tensão na casa

Missão bem sucedida? Renata, no confessionário, desabafou e riu-se de todo o drama que causou dentro da casa.

Renata confessou a Maycon e Heitor que Diogo Alexandre comentou com ela que a seguiria caso ela deixasse a casa do Secret Story. A reação de Maycon foi explosiva e impaciente: «Este gajo merece uma chapada». Renata acabou por reagir de forma fria e sem muitas palavras: «Eu disse-lhe o que tinha a dizer e vim embora» Maycon continuou a insistir na resposta de Renata e esta acabou por contar: «Eu disse ao Diogo para ele fazer o que ele quiser».

No Corredor, Maycon confrontou Diogo Alexandre, pedindo-lhe que parasse com comentários que, segundo ele, prejudicavam as relações dentro da Casa. Diogo Alexandre defendeu-se, disse que foi mais uma brincadeira. Maycon acusou-o de ser inconveniente, e terminaram a conversa com uma troca de insultos.

A tensão voltou a subir quando Renata irritada e chateada confrontou novamente Diogo Alexandre sobre os seus sentimentos. Embora Diogo Alexandre tenha tentado esclarecer o mal-entendido, Renata recusou-se a continuar a conversa. Mais tarde, a concorrente dirigiu-se ao Quarto Laranja, onde começou a rir e a fazer as malas.

No Quarto Azul, Diogo, visivelmente emocionado, voltou a justificar-se. Afirmou que não teve intenção de magoar Renata. Marcelo aconselhou o colega a evitar alimentar a polémica, e reconheceu, no entanto, que compreendia a reação de Maycon.

Na Piscina, Maycon tentou reconfortar e brincar com Renata. Apesar da descontração momentânea, Renata voltou a marcar a sua intenção de querer abandonar o programa. Acabou por acusar Maycon de ter agravado a situação ao confrontar Diogo Alexandre no corredor. Maycon reconheceu que foi «burro» ao cair na «armadilha» e pediu desculpa à amiga especial.

Este momento foi tão convincente que, na casa, Diogo Alexandre ficou visivelmente emocionado e arrependido por ter dito que seguiria Renata caso ela desistisse do programa. Renata acabou por chorar e fazer as suas malas. Mais tarde, no confessionário com a Voz, a Renata reagiu de forma inesperada e não escondeu o seu orgulho pelo drama que criou: «Viu o drama que eu fiz lá dentro? Falaram três vezes na palavra missão» Renata riu-se do seu papel em toda a situação e atirou: «Saltou-me a tampa Voz».