Renata reage ao veredicto da Voz: «Sou uma atriz que não sabia que existia!»

Missão de Renata por «água a baixo»: Renata enfrentou o veredicto da Voz no Especial Secret Story, e admitiu as dificuldades e frustrações da sua missão .

No Especial do Secret Story com Cristina Ferreira, na noite desta quinta-feira, 12 de dezembro, contou com o veredicto da missão de Renata, que tentou convencer os colegas que queria desistir do programa.

Numa primeira conversa com Cristina Ferreira no confessionário, Renata começou por assistir a imagens do seu primeiro dia de missão, contou que começou muito confiante: «Eu sou uma atriz que não sabia que existia!» Renata acabou por confessar que a missão foi muito mais difícil do que pensou e que ficou mesmo muito atrapalhada: «Eu não sabia onde me devia enfiar, a casa estava a incendiar…» Renata admitiu que de facto teve de alimentar uma estratégia por causa de Diogo Alexandre desconfiar dela.

Renata assistiu a algumas imagens relativas à sua missão, e acabou por elogiar os seus companheiros de casa pela sua postura e apoio: «Eu olho para todos e não vejo malicia, acho que gostam de mim e apoiaram-me muito».

Passado uns momentos, a Voz chegou para dar o veredicto a Renata: falhou a missão, mas não foi sancionada por quebrar um mandamento da Voz uma vez que contou a missão que lhe foi atribuída a Maycon:«Eu propus-lhe que plantasse na cabeça dos seus colegas que tinha a intenção de desistir da Casa dos Segredos. Renata, não há nenhuma dúvida de que a sua desistência foi tema de conversa na minha casa ao longo de toda a semana. No entanto, Renata, tenho que dizer-lhe com frontalidade: este momento que acabámos de assistir é, no mínimo, duvidoso e não seria justo para com todos os concorrentes que, ao longo dos meses, cumpriram sem vacilar as suas missões que eu lhe dissesse que foi bem-sucedida. Renata, a sua missão falhou e perdeu uma boa oportunidade de ser muito bem recompensada» anunciou a Voz.

Renata ainda tentou convencer a Voz e Cristina Ferreira a alterar o veredicto da sua missão mas não conseguiu.