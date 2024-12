Caos instalado! Renata desentende-se com os colegas: «Vou-me levantar e vou-me embora»

Tensão entre Renata e colegas no "Secret Story" : A concorrente expressa frustração com as nomeações e a dinâmica de grupos dentro da casa.

O fim de noite desta segunda-feira ficou marcado por um momento de grande tensão entre Renata e alguns colegas, que não se entenderam acerca das nomeações e dos grupos que existem na casa.

«A mim pouco me arrefece com quem se dão ou deixam de dar, o que falei das nomeações comprovou-se ontem, estou bastante contente e é isso que se está a provar. E para mim está tudo dito», começou por referir Renata.

A concorrente acrescentou: «É tudo a brincar, mas quando chega a hora de jogar, as coisas a brincar tornam-se sérias e têm influência, só isso é que eu fico chateada. Porque com quem vocês se deitam, conversam, ou partilham segredinhos tanto me faz».

«Pouco me importa se eu vou a nomeações, se eu tiver que ir vou na mesma, aquilo que me faz comichão é que estabelecem alvos, mandam o tiro e vai tudo para o mesmo lado», disse a concorrente.

Depois disso, Jéssica interveio dizendo que isso acontece em ambos os lados, porque se são grupos é normal divergirem. Mas Renata atirou: «Nós somos três e vocês são seis» e Jéssica respondeu: «E a culpa disso é de quem?».

Renata voltou a esclarecer: «Eu nunca pertenci a nenhum lado, senti-me obrigada a pertencer para me defender de alguma forma, porque é lógico. Agora, se eu tiver que pertencer a um grupo, definir-me e tomar decisões, eu não vou compactuar com isso».

Depois, Marcelo confrontou Renata: «Não sei em que ponto é que tu achas que és inteligente ao estares a associar-te a um grupo, porque achas que há outro grupo e de alguma forma vais sofrer. Tu não vais sofrer, viste-me a mim e à Rita a sofrer?».

A partir daqui, a tensão cresceu e Gonçalo questionou Renata: «Quando é que foi a última vez que foste nomeada?». Ela respondeu: «Eu não tenho problemas em ser nomeada». Marcelo interrompeu: «Não é bem assim, tu não gostas e ninguém gosta».

Renata perdeu a paciência por não conseguir expressar-se insurgiu-se: «Olha eu vou-me levantar e vou-me embora. Vais falar sozinho, não me vais deixar falar», disse visivelmente irritada com os colegas, em especifico com Gonçalo.

«Quantas vezes é que eu já disse aqui que não tenho problema em ser nomeada? Não tenho problema nenhum, na semana passada disse ‘quero ser nomeada para ver se estou a fazer alguma coisa de jeito’», explicou. Marcelo interrompeu: «Não disseste isso» e Renata explicou que disse a Maycon.

A concorrente insistiu: «Eu não me importo de ir, agora fico revoltada pela estratégia de jogo que vocês estão a fazer e é válido. Unirem-se todos, a minoria são menos e vamos atirar para aquele lado».

Neste momento, Heitor insurgiu-se contra o argumento da colega: «Isso não tem lógica, porque tem a ver com afinidades. Se nós nos damos bem e ele se dão bem…não tem a ver com a estratégia», disse.

Marcelo sublinhou: «Para tu te defenderes, associas-te a um grupo porque tens medo. Ninguém te ia bater à porta… se tu estavas bem entre os dois mundos… eu gosto muito de me dar bem com gregos e troianos, eu não preciso disso para estar nesta batalha, não preciso de me associar a ninguém».

Renata respondeu: «Uma coisa é a estratégia que eu estabeleço a nível de jogo e o que aparece nas minhas ardósias, outra coisa, que por acaso converge, são as pessoas com quem eu me sento. (...) Ou era eu me sentar com as pessoas que o Maycon se identificava ou me sentar sozinha».

«Porque a partir do momento em que a Maria e o Heitor, que eram as pessoas que eu passava tempo, se começam a aproximar do João, eu comecei-me a sentir sozinha e a ir atrás do Maycon, onde ele se sentava eu sentava-me», rematou a concorrente.