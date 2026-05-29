Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Ruiva e Deslumbrante: Renata Reis impressiona com a sua melhor versão. E as fotografias não deixam dúvidas

Renata Reis não ficou indiferente ao assunto que está a dar que falar. A ex-concorrente decidiu reagir à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda e fê-lo da forma mais certeira possível, recorrendo a uma música da amiga Nufla.

O vídeo, partilhado no Tiktok, mostra a jovem a dançar ao som de «Baby Não Dá», o mais recente êxito da cantora. A mensagem na legenda não deixou margem para dúvidas: «A Música da Miranda neste momento.»

A escolha não foi inocente. A letra fala por si:

«Baby, não dá. Desculpa lá. Não vale a pena gastares tempo a ligar. Tu fazes ring ring, mas eu vou desligar. Já que tens tantas outras baby's a chamar. Desconfia é o jogo do dia. Tu pões as cartas na mesa mas eu as provas já tinha. Com essa tela para baixo, números ocultos, telemóvel no modo voo.»

A caixa de comentários rapidamente se encheu de reações ao humor da ex-concorrente.