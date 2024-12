Diogo Alexandre e Renata a ferver! O confronto que está a deixar todos de «boca aberta» incluindo Renata!

Renata e Diogo Alexandre em guerra aberta: acusações de falsidade e manipulação criaram uma das discussões mais intensas dentro da casa!

A ferver! Renata cantou aos berros para calar o colega e o clima da casa escalou: «Ave Maria!»

Diogo Alexandre foi o primeiro a revelar quem pretende manter na sua vida e quem prefere manter à distância após a sua saída de Secret Story - Casa dos Segredos. O concorrente afirmou que continuará em contacto com Leomarte, Gonçalo e Margarida, enquanto irá evitar Maycon, Renata e João Ricardo.

Em relação a Renata, Diogo Alexandre explicou que, embora não pretenda manter uma relação próxima com ela, pode trocar algumas mensagens, mas sempre de forma mais leve e com sentido de humor: «É óbvio que não vou privar muito, mas é possível que troque algumas ideias, mais a nível profissional. Não vou mandar-lhe mensagens do tipo «olha o que é que estás a fazer?» mas talvez envie algo como «fiz arroz de cabidela (…) Até que ela diga o contrário, vou continuar com esse tipo de gozo», atirou Diogo Alexandre.

A reação de Renata não se fez esperar, acusou Diogo Alexandre de falta de coragem para se dirigir a ela fora da casa: «Sabes porque é que tu não tens coragem de me ligar a dizer qualquer coisa? Porque tu utilizaste a palavra «coragem», porque sabes perfeitamente o que é que fizeste aqui dentro. E tens vergonha de lá fora ter coragem de me ligar e dizer alguma coisa», afirmou Renata.

Diogo Alexandre respondeu de forma direta: «Eu poderia dizer, e não quero que leves a mal o que vou dizer, a coragem é no sentido de eu já vi o que tu és capaz de fazer aqui dentro, distorcer palavras, e não tenho coragem de arriscar fazer isso lá fora, sem câmaras. É só isso. Porque é preciso muita coragem para reunir contigo sem câmaras.»

Renata, visivelmente irritada, não poupou críticas a Diogo Alexandre: «Estas duas semanas todas eras o maior. Fazias-me uma vénia. Chegas aqui no último dia e estás-me a dizer isso. Sabes o que é que tu és? És um falso (…)»

Passado uns momentos, o clima de tensão entre os concorrentes começou a escalar com trocas de acusações de faltas de respeito e provocações! Renata começou a chegar ao seu limite e não deixou o colega falar: «Sabes porque é que continuas aqui? Porque extrapolas (…) é uma falta de respeito!»

Renata enervada disse que não ia abrir mais a sua boca até terça-feira! Diogo Alexandre tentou justificar-se, mas Renata não deixou o seu colega falar e começou a cantar aos berros para o colega não ser ouvido: «Nossa Senhora 8...)» O ambiente na casa atingiu a tensão máxima entre Renata e Diogo Alexandre! Veja tudo aqui!