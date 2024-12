Exclusivo: Amigas de Renata comentam história com Diogo Alexandre: «Estão em polos opostos por causa do Maycon»

Amigas de Renata comentaram o impacto da missão de Diogo Alexandre na sua relação com Renata.

O futuro de Renata na casa do Secret Story.

Depois de Renata ser salva na gala do Secret Story, os amigos e familiares presentes em estúdio deram uma entrevista exclusiva ao repórter da TVI, Sérgio Ferreira, na qual falaram sobre a participação da concorrente dentro da casa.

As amigas de Renata reagiram à aparente «atração» de Diogo Alexandre pela concorrente, destacando que, apesar da química, os dois estão em «polos opostos», principalmente devido à sua relação com Maycon. Elogiaram a forma como Renata lidou com Diogo Alexandre durante a missão e a forma como geriu todas as emoções envolvidas.

As amigas de Renata realçaram a sua maturidade na conversa com Diogo Alexandre no alpendre: «Ela deu-lhe abertura para serem amigos posteriormente.» Segundo as amigas, Renata demonstrou uma grande capacidade de gestão emocional, tendo dado a Diogo abertura para que possam, eventualmente, manter uma amizade fora do jogo.

Espreite o momento da conversa entre Diogo Alexandre e Renata em que Diogo abre o coração e lhe diz que nutre algum sentimento por ela,

Ao ser informada que Diogo Alexandre tinha uma atração por ela, Renata deixou aviso ao concorrente esperando que não fosse jogo. Reveja o momento: