«O Diogo Alexandre foi a pior coisa dentro da casa?» Veja a resposta de Renata que surpreendeu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Renata foi a 3ª classificada na grande final do Secret Story - Casa dos Segredos. Hoje, dia 2 de janeiro de 2024, teve oportunidade de visitar Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, para fazer o balanço de toda a experiência.

Diogo Alexandre, seu grande antagonista, foi tema de conversa. «O Diogo Alexandre foi a pior coisa dentro da casa?» questionou o apresentador.

A resposta foi surpreendente e hilariante: «Não, a pior coisa foi ter-me apaixonado... Uma dor de cabeça».

Claro que a relação com Maycon também foi um dos grande temas. Cláudio Ramos não perdeu tempo e aproveitou o momento para saber como estão as coisas, agora que o programa já terminou. «Já dormiste com o Maycon?» perguntou o apresentador a Renata, num momento hilariante!

A resposta foi afirmativa... Saiba tudo: