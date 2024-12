Renata faz pergunta à mãe sobre Diogo Alexandre e recebe aviso da Voz. Saiba mais!

Renata reencontra a mãe Natália após 3 meses no Secret Story e o momento é emocionante

«Não gostamos do Diogo, pois não?» A questão que Renata fez à mãe e que mereceu aviso da Voz

A gala deste domingo do Secret Story ficou marcada essencialmente por momentos de amor e emoção com a visita dos familiares dos concorrentes à casa mais vigiada do País. Renata recebeu a visita da mãe, repleta de emoção e muitas lágrimas de alegria.

Mas este momento ficou também marcado por uma situação inusitada. Renata fez uma questão à mãe sobre Diogo Alexandre e recebeu um aviso da Voz, porque não pode fazer esse tipo de perguntas no reality em que está.

A concorrente recebeu o direito a um mordomo durante 24 horas e a Voz provocou: «Eu já escolhi, é o Diogo que tem muito jeito para ser mordomo».

Perante isto, Renata perguntou à mãe: «Não gostamos do Diogo, pois não?». A familiar não respondeu logo, dizendo depois: «Isso não é pergunta». A Voz reforçou: «Isso não é uma pergunta que faça à sua mãe. Escolha lá o mordomo e já vai com sorte», disse.

Renata acabou por escolher Maycon. Veja o momento aqui: