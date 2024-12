Renata incomodada com presença de Diogo Alexandre? «Esta situação tem mexido mesmo comigo»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a situação entre Renata e Diogo Alexandre está cada vez mais tensa! Diogo teve a missão de convencer Maycon que estava a sentir atração pela namorada deste e, para isso, fez algum 'flirt' com a colega.

Agora, a missão já acabou, mas o drama não. Numa conversa a sós, isolada do grupo, Renata desabafou com Rita sobre tudo o que está a acontecer. «Esta situação tem mexido mesmo comigo» confessou, afirmando que tem estado numa fase de muita ansiedade, por causa de algumas atitudes de Diogo. Chega mesmo a dar a entender sentir medo de estar com o ex-farmacêutico: «O meu medo de ficar sozinha com ele...»

Uma situação do dia de ontem, 3 de dezembro, também não ajudou. Renata teve de ficar por tempo indeterminado, em frente a um espelho, por ter sido considerada por todos, a mais dramática da casa. A concorrente começou rapidamente a ficar farta e a sentir o impacto de estar a olhar diretamente para si. Para a ajudar, chamou Diogo Alexandre, para conversar e perceber que impacto pode isto ter em si.

Na conversa com Rita, revelou um comentário que o colega teve consigo que a magoou, deixando Rita incrédula: «Ele não disse isso...»

Veja a conversa: