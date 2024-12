Renata sobre Diogo Alexandre: «Um bom jogador tem de ser uma boa pessoa, por isso é que não considero o Diogo um bom jogador»

Durante a gala do Secret Story - Casa dos Segredos, Renata escolheu Diogo Alexandre como «quem dá tudo ao jogo».

Na Cadeira Quente, Maycon atira que se ela acha que Diogo tem um mau jogo, então não faz sentido tê-lo escolhido. Renata esclarece que não concorda com a linha de jogo do ex-farmacêutico, admitindo: «Para mim um bom jogador tem de ser uma boa pessoa, por isso é que não considero o Diogo um bom jogador nem o quero comigo na final». Contudo, considera que este dá jogo, aparece e é protagonista.

Veja aqui:

João Ricardo intervém e relembra que Renata disse que o jogo de Diogo Alexandre era «poucachinho» porque só a procurava a ela. João diz que este é mais um exemplo da incoerência de Renata: «Mais um exemplo de que começas a dizer que não e acabas a dizer que sim».

Renata responde que tem as suas ideias fixas e que o colega tem «a cabeça quadrada». João Ricardo ameaça que ela não levou consigo porque teve compaixão, mas agora será diferente, ao que a concorrente atira: «Se não tens capacidades para entender, vai dormir para pensares melhor».

Depois da Cadeira Quente, João Ricardo comenta com Leo que o seu problema é ser boa pessoa e ter tido pena de Renata, por ela já ter tido a intenção desistir do programa. Confessa arrepender-se da compaixão que teve para com ela, não tendo dito algumas coisas para não a prejudicar mais: «Tinha aqui muitas entaladas». No entanto, dá a entender que agora não vai deixar nada por dizer.

Veja o momento: