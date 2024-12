Sem perdão: Renata recusa abraço e confronta Diogo Alexandre em direto

Reação de Renata ao ser a primeira finalista: Durante a gala, a concorrente reafirmou que as suas ações foram genuínas e que continuará a agir de forma autêntica até ao final.

Renata ignora Diogo Alexandre: Renata recusou abraçar Diogo Alexandre, justificou que não acredita na sua sinceridade e que as emoções vividas na casa são apenas jogo.

Renata conquistou o tão desejado passaporte para a final do Secret Story – Casa dos Segredos, mas o seu percurso na casa continua marcado por momentos de tensão e discussão. Na última gala, no passado dia 15, a concorrente enfrentou perguntas desafiantes de João Ricardo e Gonçalo, que comentaram algumas das suas atitudes vistas nas imagens mostradas ao longo da gala. Um dos assuntos em destaque foi o episódio em que Renata recusou abraçar Diogo Alexandre quando recebeu o passaporte para a final. Renata explicou que aquele momento era dela e que o abraço não faria sentido dadas as circunstâncias entre os dois.

Durante a gala, Renata reafirmou o seu compromisso em ser verdadeira consigo mesma até ao final do programa: «Eu nunca fiz as coisas sendo uma pessoa que eu não era. Portanto, acho que não vou conseguir ser alguém e estar aqui de outra forma que não estive até agora. Porque as coisas que eu fiz ou as coisas que eu respondi sempre foram genuínas. As pessoas vão continuar a ligar a televisão e pensar o que é que ela inventou hoje.»

O conflito com Diogo Alexandre

Relativamente ao momento em que Renata não abraçou Diogo Alexandre, a concorrente foi clara em justificar-se: «Diogo, imagina, tu defines muito bem jogo e defines muito bem fora de jogo. Para mim, não há cá, tipo, isto é jogo, isto não é. Não, eu não gosto de ti. Como o Leo diz, eu não gosto de ti, eu não vejo verdade em ti, vejo malícia, vejo maldade. Não gosto de ti, não gosto mesmo. E não faz sentido eu dar-te um abraço. Isto não é só jogo e depois as coisas ficam todas arrumadas. Não, isto é real.»

Renata desabafa: «Eu chorei, não é um boneco que chorou, foi a Renata. Foi a Renata que ficou abalada, foi a Renata que ficou mal, foi a Renata que chorou, chorou, chorou. Não faz sentido, para mim, eu pôr estas coisas de lado, é jogo e depois dar um abraço, não.»