Renata é questionada sobre segundo lugar de Gonçalo e revela: «Eu acho que isso não...»

Renata foi a 3ª classificada na grande Final do Secret Story - Casa dos Segredos. No passado dia 2 de janeiro de 2025, esteve no «Dois às 10», onde falou com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para fazer um balanço da sua experiência dentro da casa.

Após ver alguns dos seus melhores momentos dentro do Secret Story - Casa dos Segredos, Cláudio Ramos questionou Renata sobre Gonçalo, se esta considerava o segundo lugar de Gonçalo justo.

A ex-concorrente revelou que no momento em que ouviu o seu nome pensou «Está tudo bem» e que em momento algum lhe passou pela cabeça que era uma grande injustiça- ela ficar em terceiro e Gonçalo em segundo. Já em relação a Gonçalo respondeu que não era algo que desse para analisar, porque

«Nós temos jogo completamente diferente. Não dá para dizer que eu sou mais e ele é menos»