Revoltada, Renata faz aviso aos colegas e João Ricardo responde: «Ela quer VT...»

O dia de limpezas no Secret Story - Casa dos Segredos ficou tenso! Renata exaltou-se com os colegas, por causa da utilização das toalhas. Afirma que há pessoas a usar as suas toalhas e faz questão de esta semana, tomar banho com a sua toalha, algo que não tem conseguido fazer: «Decorem o número da vossa toalha (...) Faço um escândalo! Estou-vos a avisar...»

Ao ouvir isto, Marcelo e João Ricardo reagiram. «Ela quer VT» atirou João, insinuando que Renata quer apenas protagonismo com esta discussão.

Veja o que aconteceu:

De seguida, com Leo, Renata desabafou: «Não tenho paciência para esta gente»

Recorde que Maycon deu a entender querer abandonar o Secret Story - Casa dos Segredos, devido ao ambiente intenso que se vive e as constantes acusações.

Numa conversa sincera com Renata, em privado, Maycon confessa: «Não estou a acrescentar nada aqui» Renata fica visivelmente incomodada com esta postura por parte do concorrente, provavelmente por não querer nem pensar na possibilidade de ficar sem o amigo especial na casa: «Se faz favor vais parar de falar nesse assunto». O professor de skate queixou-se ainda de sentir que Diogo Alexandre o pinta como uma pessoa violenta.

No confessionário, a Voz interrogou Maycon sobre estes comentários, para tentar perceber o porquê deste estar «deserto de sair no domingo». A resposta foi clara: «É isto que toda a gente quer que aconteça (...) Se é o que eles querem, faço-lhes a vontade e eles que se matem aqui uns aos outros».

Veja toda a conversa: