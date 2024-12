Falta de argumentos e incoerência - Juliana e Renata entram em novo confronto aceso: «Pões-te no papel de vítima»

No Secret Story, o concílio dos nomeados desta semana foi palco de uma discussão acesa entre Juliana e Renata. Os concorrentes nomeados — Juliana, Marcelo, Diogo Alexandre, João Ricardo e Renata — apelaram à permanência na casa mais vigiada do país, mas o clima aqueceu quando antigas tensões entre Juliana e Renata vieram à tona.

O confronto foi uma extensão de um episódio ocorrido na cadeira quente após a última gala, quando Renata acusou Juliana de incoerência. Durante o concílio, Juliana aproveitou a oportunidade para responder à colega, recriminando o seu comportamento.

«Acho que se não fosse um dia assim, eu conseguiria mexer contigo, porque acho que conseguiria mexer com qualquer pessoa da casa se assim o quisesse fazer. O que eu fiz não teve nada a ver com o que fizeste aqui dentro. Teve mais a ver com o facto de tu gostares muito de opinar em falar sobre os outros e não gostares de ouvir quando as críticas são para ti. Por isso eu decidi fazê-lo porque acho que é importante estarmos nessa posição e sabermos ouvir e sabermos responder acima de tudo», disse Juliana, dirigindo-se a Renata.

Renata, no entanto, rejeitou as críticas e afirmou que tem lidado com opiniões alheias desde o início do programa: «Se há pessoa que tem ouvido críticas, sou eu».

Juliana não ficou convencida e continuou a argumentar que Renata não sabe reagir às críticas que recebe: «Tens ouvido, mas não sabes reagir. A pessoa que eu acho que deveria sair é a Renata. Sinto que a Renata entrou com tudo no entanto começou a perder-se nos seus argumentos. Falas, falas, falas e muitas vezes as pessoas não percebem o que queres dizer. Tu perdes-te muito naquilo que queres dizer».

Juliana reforçou ainda que Renata é uma pessoa incoerente devido às suas atitudes perante recentes brincadeiras que aconteceram na casa e que envolveu uma grande discussão entre todos: «Acho que tens sido extremamente incoerente nas coisas que fazes e dizes, pões-te no papel de vítima. Entraste numa dinâmica com o Diogo e estava tudo bem até ao ponto em que conseguias aguentar, a partir do momento em que não consegues aguentar, foi o que foi. Depois foi a situação do spray, que foi um ato que podia sim ser perigoso, no entanto, a maneira como reagiste quase que dava a entender à casa que te entrou algo para os olhos quando não aconteceu».

Renata respondeu com firmeza, destacando a sua abordagem ao jogo: «Eu vejo o que é que o jogo me dá, as oportunidades que me surgem e desde o início faço isso. Todos os dias deito-me na caminha e peço para me darem oportunidades. Eu pego nelas e tento tirar o sumo que consigo delas».

Ainda assim, Juliana insistiu, reforçando o seu ponto de vista sobre a falta de argumentos da colega: «Se eu estou numa dinâmica ou se alguém está a discutir comigo, eu vou falar de uma forma mais efusiva, porque essa sou eu. Se eu estou num lanche contigo e apresentas-me um argumento que não é válido, não vou estar aos gritos contigo, explico-te».

Juliana continuou a debater sobre a discussão que tiveram no pós gala: «Fizeste por vingança, não tens argumentos. Tu não conseguiste apresentar argumentos para me chamares de incoerente. Eu não apresentei um, apresentei quatro».

Renata não deixou o argumento sem resposta, reiterando a sua visão sobre a personalidade de Juliana: «Queres que te diga outra vez porque és incoerente? A Juliana como personalidade é incoerente, porque a Juliana senta-se naquela cadeira quente e é capaz de só atacar um lado e defender os seus. Lá fora a Juliana sai para o jardim comigo e é capaz de falar abertamente de tudo. Ser imparcial».

Recorde-se de toda a discussão do pós gala

Juliana confronta Renata sobre acusações de incoerência

O conflito começou quando Juliana questionou Renata sobre as razões pelas quais esta a considerava incoerente. Sem rodeios, Juliana desafiou: «Tenho de perguntar à Renata porque é que ela acha que eu sou incoerente, a Renata é a pessoa mais incoerente desta casa»

Renata, por sua vez, defendeu-se, afirmando que Juliana estava a abordar o tema de forma agressiva e a interpretar mal as suas intenções: «Eu ao fazer-te uma opinião tu tens de me vir atacar antes de ouvires o que eu vou dizer? Já me estás a fazer um ataque antes de saberes o que é que eu vou dizer. Já me estás a ameaçar com um ataque».

"Ameaça ou Opinião?"

Juliana rebateu de imediato, sublinhando que o que expressou não era uma ameaça, mas sim uma opinião já partilhada anteriormente com outros colegas: «Não te estou a ameaçar, acho que não sabes diferenciar o que é uma ameaça de uma opinião e isso não é problema meu. Eu já tinha esta opinião, já tinha partilhado esta opinião com várias pessoas, é uma opinião que se mantém e não é de agora.»

A concorrente reforçou que queria apenas compreender os motivos de Renata para a acusar de incoerência: «Estou-te a perguntar quais são os teus motivos de dizeres que eu sou incoerente».

Renata defende-se e acusa Juliana de agressividade

Renata manteve a sua posição e reiterou que a forma como Juliana iniciou a conversa influenciou o desenrolar da discussão: «Estás a começar de uma forma muito agressiva como quem eu vou abrir a minha boca e não vais concordar com nada do que eu vou dizer. Se tu começasses de uma forma calminha antes de me começares a atacar, tinha todo o gosto em te explicar».

No entanto, Renata insistiu que já havia apresentado motivos anteriormente, mas considerou que Juliana não estava disposta a ouvir: «Tudo o que te vou dizer agora não me vais ouvir. Já me estás a falar com um tom agressivo! Juliana, eu já te apresentei motivos. Isso não é querer ouvir uma opinião».