Gonçalo e Margarida VS Team de Renata: concorrentes têm forte discussão durante a cadeira quente. Saiba tudo!

Margarida acusa Renata de ter desperdiçado um produto da casa com as brincadeiras noturnas

Gonçalo acusa Renata de extrapolar situações, comparando com o passado conflito sobre o desperdício alimentar por parte de Diogo Alexandre

Renata e Margarida continuam sem se entenderem e o debate escala para fortes acusações

A cadeira quente da Casa dos Segredos, este domingo, 24 de novembro, foi marcada por confrontos intensos, com os concorrentes a defenderem os seus pontos de vista sobre situações controversas dentro da casa. A discussão girou em torno de temas como desperdício, devido às brincadeiras noturnas, exagero nas atitudes e pedidos de desculpa, criando momentos de tensão e troca de acusações.

Margarida foi uma das protagonistas da noite, abordando diretamente a questão do desperdício e o comportamento dos colegas em relação às brincadeiras noturnas. Em resposta a críticas, afirmou: «O João diz que eu puxo bandeiras, é a opinião dele, mas a verdade é que eu, tal como disse, fui a primeira pessoa a alertar o Diogo. Do outro lado, não houve ninguém que tomasse essa posição».

Sobre a questão do desperdício, Margarida destacou a contradição de Renata, mencionando que esta criticou o Diogo por desperdiçar alimentos enquanto ignorava situações semelhantes envolvendo-a: «Disse que ela estava a desperdiçar algo que nos é oferecido».

Renata não deixou as críticas passarem em branco e respondeu à altura, argumentando que Margarida estava a extrapolar os factos: «Imagina se eu tivesse de responder aos teus três tópicos, era 1 hora! É muito fixe se tu pegares numa situação que fosse contigo e justificares as situações que foram contigo. É confuso, não tem nada a ver!».

Gonçalo interveio, garantindo que Renata extrapolou a situação do desperdício de comida de Diogo Alexandre: «Quando foste tu a acusar de desperdício, extrapolaste uma situação que não tem nada a ver, deste uma volta a rotunda! Quando a Margarida diz que creme é desperdiçado, não é mentira nenhuma. Ela colocar como colocou sem eu ter pedido, teres usado para uma brincadeira foi desperdício. Tu em determinados pontos fazer uma extrapolação que não tem nada a ver».

João Ricardo sai em defesa de Renata: «Essas bandeiras são levantadas uma vez, eu tenho de ter respeito. Agora uma, duas, é recorrente!».

Gonçalo mostra-se implacável com atitude e posicionamento de João Ricardo e compara com a situação que envolveu Diogo Alexandre: «Aqui eu vejo-te a teres um posicionamento que não tiveste no passado. Sabes porquê? Porque envolvia Diogo Alexandre».

João Ricardo respondeu de forma contundente: «Passam-se 10 semanas, o assunto é com o Diogo Alexandre e Renata é o desperdício. Isto é impossível falar com o Gonçalo!»

Outro ponto alto da discussão foi o comportamento de Diogo e Renata em relação aos pedidos de desculpa. Margarida sublinhou a diferença entre as atitudes de ambos: «Fui a primeira pessoa a dizer que ambos erraram. O Diogo chegou aqui e pediu desculpa, a Renata não pediu desculpa!»

Já Heitor, numa análise direta, criticou a postura de Diogo, diferenciando brincadeiras aceitáveis de comportamentos potencialmente perigosos: «Tens uma brincadeira de meter creme na cabeça das pessoas e outra que, para mim, não é brincadeira, que é andar com o spray atrás das pessoas com a intenção de lhes dar na cara».

Renata e Margarida continuaram em desentendimentos ao longo da cadeira quente. Renata garantiu: «Aqui a diferença é que há um pedido de desculpas. O Diogo viu que não pode e pediu desculpa, outra coisa é uma coisa suscetível de apreciação, é tu dizeres ‘eu acho que é desperdício'».

Relembre toda a situação que está a dar que falar...

No Secret Story - Casa dos Segredos, a madrugada deste dia foi agitada! Renata, João Ricardo e Marcelo acordaram os colegas com algumas partidas que envolviam por máscara para o cabelo no corpo. O burbirunho acabou por acordar todos, incluindo Diogo Alexandre que tentou ripostar com spray.

A gritaria começou com Renata aos berros com Diogo Alexandre, por causa do spray que, segundo o que disse, podia ter cegado alguém: «Ganha juizo na cabeça!»

Renata foi mais longe e disse, com alguma revolta: «Que amanhã sejas expulso daqui para fora! Isso é muito grave Diogo!»

Veja o momento:

Antes disto, Diogo e Marcelo já tinham tido um confronto aceso, depois de Diogo ver restos de máscara no chão do quarto e achar que havia o perigo de alguém escorregar, cair e magoar-se. Diogo acabou a confrontar Marcelo cara a cara na casa de banho: «És mesmo um palerma».

Marcelo, visivelmente indignado com esta afronta, atirou a Diogo: «Está quieto e está calado e voltas para o teu canto (...) Mas pensas que és quem!? Este tem a mania que é aventureiro».

O clima acabou mesmo por azedar e os dois tiveram de ser separados. Veja o momento: