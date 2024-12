Matilde Breyner imita Renata em momento icónico e dispara reações: «Igualzinha»

Viral! Renata e Leo deixam todos a rir com as suas melhores imitações de animais

No passado dia 26 de novembro, Matilde Breyner arrancou gargalhadas nas redes sociais ao protagonizar uma imitação hilariante de Renata, concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos. As reações foram imediatas e únicas, com muitos a destacar a perfeição da recriação.

Matilde, já conhecida por recriar momentos icónicos da televisão, desta vez escolheu um dos momentos mais caricatos de Renata, que, no passado dia 18 de novembro, protagonizou uma conversa inesquecível com Cristina Ferreira.

Durante a troca, Renata foi questionada sobre “o nome do filho do cavalo” e respondeu, com toda a seriedade, “burro”. A resposta tornou-se rapidamente viral. No vídeo, Matilde não resistiu a brincar com a situação, escrevendo na legenda: “E o burro sou eu?”

No momento em que a atriz partilhou o vídeo, as reações dispararam e recebeu comentários como, « “És a maior 😂👏😂👏”, “A melhor nas dobragens”, “Génio”, “Está igual!” e “Adoro”.

