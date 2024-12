«Acabou!»: Maycon põe ponto final na relação com Renata em direto

Fim dramático: Maycon termina relação com Renata em direto! O concorrente revelou que não quer sentir-se mal nem desestabilizado no jogo.

O concorrente revelou que não quer sentir-se mal nem desestabilizado no jogo. Discussão que acaba em lágrimas e em troca de acusações.

No Secret Story - Casa dos Segredos, a relação entre Maycon e Renata «chegou ao fim» de forma tensa e emotiva, após uma discussão acesa no alpendre que deixou os dois em tensão. A dinâmica do jogo parece ter influenciado o desentendimento, com acusações mútuas e palavras duras que culminaram com o «final da relação».

A discussão teve início quando Renata confrontou Maycon, acusando-o de não comunicar nem admitir as suas ações. Visivelmente irritada, Renata desabafou: «Quem cala, consente...» e referiu que, apesar de já ter assumido os seus próprios erros, continuava a sentir-se atacada por ele e pelo grupo: «O João Ricardo a atacar-me, todos a atacarem-me e tu és incapaz de dizer alguma coisa para me defender.»

Maycon, incomodado com as acusações, não se manteve em silêncio e respondeu de forma direta: «Não quero estar com uma pessoa que me atropela.» A troca de palavras intensificou-se, e Maycon deixou clara a sua posição: «Comigo não vais jogar.» Renata, emocionada, afirmou que não estava preocupada com o que se passava fora da casa ou com a opinião das pessoas, mas acabou por abandonar a conversa em lágrimas.

Pouco tempo depois, Renata tentou voltar a abordar o assunto, mas o clima já estava demasiado pesado. Ao enfrentar Maycon novamente, este foi firme e atirou: «Defendeste-te sempre a ti mesma, só vês a tua razão.» Renata, exaltada, questionou: «Acabámos nós??» A resposta de Maycon foi categórica e repetida várias vezes: «Acabou, acabou.»

Mais tarde, durante o Especial apresentado por Cristina Ferreira, Maycon foi confrontado sobre a sua influência dentro da casa. O concorrente respondeu com convicção: «Tenho a minha opinião bastante vinculada!»

Cristina Ferreira não perdeu tempo e foi direta ao ponto, questionando: «Acabou o quê?» Maycon esclareceu sem rodeios: «Acabou a minha relação com a Renata porque, acima de tudo, não me quero sentir mal nem em baixo!» O concorrente admitiu que Renata é a única pessoa capaz de o desestabilizar no jogo: «Odeio que me pisem os calcanhares.»

Renata, que acompanhava a conversa, não ficou em silêncio e entrou de rompante para se defender, afirmou que sempre foi clara sobre os seus comportamentos: «Tenho sido explícita e transparente na relação que tenho com o Diogo Alexandre. Não gosto, acabou e saio.»