Era missão! Renata revela tudo o que teve de fazer num dia em que pensou desistir do jogo e terminar tudo com Maycon

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos com com Cristina Ferreira, um dos grandes temas foi as recentes atitudes de Renata, nas últimas 24 horas. A concorrente tem andado a chorar pelos cantos, muito triste, espalhando entre os colegas a intenção de desistir do programa, com a justificação de que já não se reconhece naquilo que faz.

Em confessionário com a apresentadora, Renata e a Voz revelaram que... TUDO NÃO PASSOU DE UMA MISSÃO!

Perceba tudo:

Também ficámos a conhecer o total de votos que cada um recebeu, apurando assim os concorrentes que ficam nomeados esta semana.

Quatro são os nomes em que pode VOTAR PARA SALVAR :

DIOGO ALEXANDRE – 761 20 20 05

GONÇALO – 761 20 20 07

MARCELO – 761 20 20 14

MAYCON – 761 20 20 17