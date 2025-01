Fora da casa, Renata e Maycon celebram quatro meses de «não namoro» e trocam juras de amor

Renata e Maycon celebram quatro meses juntos com uma fotografia carinhosa.

A relação do casal parece estar a correr bem fora do Secret Story, ainda que não sejam namorados oficiais.

Renata e Maycon conheceram-se e apaixonaram-se na oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos e desde então não se largam. A relação dentro da casa foi envolta em polémicas e desentendimentos, mas cá fora as coisas parecem estar a resultar, ainda que não sejam namorados oficiais.

Nas stories do Instagram, Renata partilhou uma fotografia de quando ainda estava no jogo com Maycon e escreveu: «Não sei de quem foi a culpa, mas obrigada, é a minha foto de bloqueio! 4 meses com o meu "não namorado"», brincou.

Maycon partilhou a mesma fotografia nas stories daquela rede social e escreveu: «Love you» (amo-te), mostrando que o amor é recíproco e que apesar de dentro da casa não ter sido fácil, cá fora a relação tem funcionado e está num bom caminho.

Veja a partilha em baixo: