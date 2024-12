Imagens vistas! Maycon reage a tudo o que se passou entre Renata e Diogo Alexandre, deixando a concorrente a chorar

Diogo Alexandre e Maycon confrontaram-se em direto e Maycon acusou Diogo Alexandre de agir com más intenções. Renata tentou defender-se das acusações dos colegas e acabou em lágrimas.

O Especial do Secret Story, com Cristina Ferreira, trouxe como principal foco as tensões entre Diogo Alexandre e Maycon, após um desentendimento com Renata que agitou a casa.

Cristina Ferreira abriu o debate com Maycon e perguntou-lhe o que estava a acontecer dentro da casa. O concorrente foi direto ao assunto e acusou Diogo Alexandre de agir com maldade e de ter falta de perceção nesta situação: «Está a fazer de propósito e acaba por ser pior». Por sua vez, Diogo Alexandre defendeu-se e afirmou que de facto a situação teve um propósito, referiu que o seu comentário sobre Renata desistir foi apenas: «mais uma brincadeira».

Maycon desvalorizou a explicação, e afirmou que esta era apenas mais uma situação entre muitas. Diogo Alexandre justificou o seu comentário ao dizer que não tem qualquer ligação com Renata, que nunca iria atrás dela sem motivo : «Foi apenas um comentário com o intuito de ser ridículo».

Os concorrentes continuaram as ver imagens do momento em que Diogo Alexandre fez o comentário que levou Renata ao limite. Renata, visivelmente afetada, voltou a explicar: «Ele sabe que mexeu comigo, por isso fui fazer as malas para ir embora». Cristina Ferreira chamou outros concorrentes a debate, Marcelo e João Ricardo. Marcelo, deu a sua opinião: «Ela é que tem de impor os limites daquilo que gosta e não gosta». João Ricardo concordou com o colega e disse que Renata devia: «Fechar a porta ao Diogo de uma vez» para evitar mais constragimentos.

Apesar de assumir o seu desconforto, Renata não aceitou o facto de Maycon lhe ter dito como deveria ter lidado com a situação: «O que é que fiz de mal? Não fiz drama nenhum». A concorrente acabou em lágrimas: « Estou um bocadinho farta de ser posta em cheque».

No desenlace do momento, Gonçalo acusou Renata de incoerência e de exagerar a verdade perante Maycon: «Ela extrapola as coisas!». Renata irritada atirou: «Quem fez drama foram eles os dois».

O Especial terminou com um clima de tensão e sem reconciliação definitiva entre os concorrentes.