Lágrimas e acusações: Maycon considera Renata como 'conflituosa' e a discussão instala-se! Saiba tudo

Renata desabafa com Rita e mostra-se desiludida com Maycon: «Eu não sou pica miolos!»

Maycon considera Renata como 'conflituosa' e a amiga especial mostra-se implacável

Renata e Maycon têm forte discussão, que leva Renata às lágrimas

Renata e Maycon tentam resolver mal-entendidos mas voltam a discutir

Esta tarde, a dinâmica das cartas trouxe momentos de tensão na Casa dos Segredos. Maycon foi desafiado a atribuir cartas que representassem características dos seus colegas, mas a sua escolha para Renata – Rainha de Copas – resultou numa acalorada discussão, deixando a concorrente em lágrimas e evidenciando as divisões dentro da casa.

Maycon considera Renata "Conflituosa"

Durante a atividade, Maycon justificou a sua escolha para Renata com palavras que rapidamente desencadearam uma reação: «A menina rainha das copas cria muitos conflitos com toda a gente. Às vezes podemos não responder e não debater tudo sobre as opiniões das outras pessoas.»

A afirmação não agradou a Renata, que, sentindo-se injustiçada, não hesitou em confrontar Maycon.

Troca de Acusações intensifica o conflito

Renata começou por afirmar que aceitava a opinião de Maycon, mas não concordava com as suas palavras: «Já te disse que é a tua opinião, porque é que vens falar comigo sobre isto?».

Maycon, por sua vez, acusou Renata de estar a fazer birra e de agir de forma infantil: «Porque estás a ser super injusta mais uma vez a fazer birra. És sempre criança.»

A troca de palavras rapidamente escalou, com Renata a gritar em resposta: «Como tu dás opinião sobre as coisas, eu também dou a minha opinião! Eu não estou a dizer que não aceito!».

O confronto terminou com Renata a abandonar a sala em lágrimas, isolando-se no quarto, visivelmente abalada.

Tentativa de reconciliação no quarto

Após o desentendimento, Maycon dirigiu-se ao quarto para tentar resolver a situação, mas o ambiente permaneceu tenso. Ao tentar amenizar o conflito, Maycon disse: «Sou muito duro contigo? Respira sem fazer birra».

Renata, ainda magoada, respondeu: «Eu não estou a fazer birra e para de gozar comigo!».

Maycon continuou a insistir que Renata deveria aprender a filtrar as situações, mas as suas palavras apenas intensificaram o desabafo emocional de Renata: «Vais ver o que é uma pessoa conflituosa. Uma pessoa conflituosa é uma pessoa que procura discussão. Eu dou a minha opinião, sou uma pessoa participativa. Se a pessoa que está ao meu lado e olha para mim e vê que sou conflituosa… As coisas que mais me magoam é as pessoas que eu gosto serem más comigo.»

Os dois não se entenderam e acabaram a conversa de costas voltadas.