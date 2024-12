Lágrimas e tensão: Renata pede desculpas, mas Maycon sente-se «magoado». Saiba tudo!

Renata e Maycon tentaram resolver os mal-entendidos, mas a conversa azedou.

Renata pediu desculpas, mas Maycon disse estar «magoado» com a amiga especial.

Renata acusou Maycon de não a proteger e ele abandonou a conversa.

Renata e Maycon têm mais uma conversa tensa, com muitas lágrimas e troca de acusações. Renata pergunta a Maycon se ela quer falar com ele e os dois sentam-se a ter uma conversa séria, após os últimos acontecimentos no Especial com Cristina Ferreira.

Maycon diz que está «normal», não gostou do que Renata disse, mas sabe que ela já está mal e não quer ser mais um peso. Renata explica que só estava na defensiva. Maycon diz para ela fazer o que quiser e ela pede desculpa se o magoou.

Maycon mostra-se calmo e garante que não a vai azucrinar. Renata chora, sentido que estão contra si e Maycon diz que ficou muito magoado por Renata o ter posto em cheque. O concorrente admite que ele mesmo se questionou se esteve errado. Renata mostra que também não se sentiu defendida.

Maycon sente-se «arrasado» e Renata volta a pedir desculpa, mas ele diz que tem de processar. Renata quer deitar-se ao pé de Maycon, mas ele não tem interesse.

Maycon e Renata discutem se ela cortou ou não a relação com Diogo e Maycon acha que ela devia dizer que não quer confianças com ele. Maycon diz que quando está com alguém dá o corpo às balas, mas Renata diz que ele não o fez quando fez um filme e depois foi falar com Diogo e isso não foi um ato de proteção.

Renata chora cada vez mais, pedindo novamente desculpa e questiona Maycon se ele se mete no lugar dela. O tom começa a subir e Maycon termina a conversa porque Renata começa a dizer que se sente «zero protegida por ele». Maycon abandona a conversa e Renata fica sozinha.

Especial tenso:

O Especial do Secret Story, com Cristina Ferreira, trouxe como principal foco as tensões entre Diogo Alexandre e Maycon, após um desentendimento com Renata que agitou a casa.

Cristina Ferreira abriu o debate com Maycon e perguntou-lhe o que estava a acontecer dentro da casa. O concorrente foi direto ao assunto e acusou Diogo Alexandre de agir com maldade e de ter falta de perceção nesta situação: «Está a fazer de propósito e acaba por ser pior». Por sua vez, Diogo Alexandre defendeu-se e afirmou que de facto a situação teve um propósito, referiu que o seu comentário sobre Renata desistir foi apenas: «mais uma brincadeira».

Maycon desvalorizou a explicação, e afirmou que esta era apenas mais uma situação entre muitas. Diogo Alexandre justificou o seu comentário ao dizer que não tem qualquer ligação com Renata, que nunca iria atrás dela sem motivo : «Foi apenas um comentário com o intuito de ser ridículo».

Os concorrentes continuaram as ver imagens do momento em que Diogo Alexandre fez o comentário que levou Renata ao limite. Renata, visivelmente afetada, voltou a explicar: «Ele sabe que mexeu comigo, por isso fui fazer as malas para ir embora». Cristina Ferreira chamou outros concorrentes a debate, Marcelo e João Ricardo. Marcelo, deu a sua opinião: «Ela é que tem de impor os limites daquilo que gosta e não gosta». João Ricardo concordou com o colega e disse que Renata devia: «Fechar a porta ao Diogo de uma vez» para evitar mais constragimentos.

Apesar de assumir o seu desconforto, Renata não aceitou o facto de Maycon lhe ter dito como deveria ter lidado com a situação: «O que é que fiz de mal? Não fiz drama nenhum». A concorrente acabou em lágrimas: « Estou um bocadinho farta de ser posta em cheque».

No desenlace do momento, Gonçalo acusou Renata de incoerência e de exagerar a verdade perante Maycon: «Ela extrapola as coisas!». Renata irritada atirou: «Quem fez drama foram eles os dois».

O Especial terminou com um clima de tensão e sem reconciliação definitiva entre os concorrentes.