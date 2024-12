Madrugada infinita para Renata e Maycon: Casal discute como nunca e colegas pensam que é o fim

Discussão intensa entre Renata e Maycon : Após a gala de domingo, Renata confronta Maycon por não a deixar falar e ameaça humilhá-lo em público.

Desentendimentos e falta de comunicação : Renata critica a constante tentativa de Maycon a controlar, enquanto ele defende que a sua atitude foi para a proteger.

Fim da relação? A discussão escalou até que Renata chorou e afirmou que não queria mais estar com Maycon, sugerindo que a relação chegou ao fim.

Renata e Maycon protagonizaram uma discussão sem fim na madrugada de domingo para segunda-feira. Tudo aconteceu após a gala de domingo, depois de Renata não ter gostado que Maycon não a deixasse falar na cadeira quente.

Junto ao Alpendre, Renata e Maycon começam a discutir e a concorrente garante que ele não a vai calcar: «Já te avisei que não me vais mandar calar, não me vais dizer quando é que eu tenho de falar, como é que eu tenho que falar e quando o assunto encerra», disse Renata.

«Já te disse várias vezes isto. A próxima vez que tu fizeres eu vou-te humilhar ali à frente, eu não te tirei a tua vez de falar. Vou-te responder à letra que é o que tu mereces», acrescenta.

Maycon não gosta do que ouve: «Pensa bem no que disseste», afirma. Após o confronto cada um segue o seu caminho e a colega dirige-se ao Quarto Laranja e diz entre dentes «palhaço».

Na Pérgola, após Renata e Maycon discutirem, Maycon conversa com João Ricardo e Heitor. O concorrente refere que ela ameaçou que o iria humilhar na próxima dinâmica e que ia expô-lo em frente ao grupo. O concorrente mostra-se chateado e João Ricardo atira «tu levas com essas bombocas».

No Quarto Laranja, Renata está deitada e Maycon aproxima-se e diz «Se queres falar é agora porque eu não vou andar atrás de ti». A concorrente levanta-se de imediato e dirige-se ao Quarto Azul para conversarem em privado.

Já no Quarto Azul, Maycon garante que é a última vez que a sua namorada faz coisas que o deixam possesso e ainda tem de andar atrás dela.

Renata explica que se sentiu humilhada porque Maycon a mandou calar e fá-lo constantemente. A concorrente frisa «Tu não és ninguém para me mandar calar!» e lembra que tenta nunca interrompê-lo e procura respeitá-lo para não lhe tirar o foco.

Maycon desvaloriza explicando que só lhe deu quatro toques durante todo o programa, mas assume que foi simplesmente para a proteger. Já Renata discorda e considera que foram «imensas vezes».

Maycon reforça o seu ponto e refere que sempre tentou separar a «relação dos jogadores», lembrando que todas estas situações também mexem consigo. A conversa entra num loop de pontos de vista e se Renata diz diversas vezes que Maycon não a manda calar, o colega sente que ela não o compreende e não se adapta às suas necessidades.

Renata acaba por explicar que muitas vezes se controla no modo como responde e age com Maycon para não o tratar como os restantes habitantes da Casa. De qualquer forma, a partir de agora garante que lhe vai começar a responder. A conversa acaba em falta de compreensão e a concorrente levanta-se, diz «Ninguém me vai calar» e abandona a divisão. Maycon grita «Para mim chega, não consegues ouvir, viras-me as costas e levas a razão!». O concorrente vai atrás de Renata e dirige-se ao Jardim.

Junto às escadas do Jardim, Maycon implora «Por favor entende-me!» e manda «As coisinhas são à tua maneira e és dona da razão e do mundo». Maycon acaba por virar as costas e afirma que vai fazer exatamente o que a colega fez.

Na Pérgola, Maycon vai desabafar com Marcelo sobre a discussão que teve com Renata. O concorrente admite que não aguenta mais e Renata, que se mantém no Jardim, grita «Deves estar a tentar fazer uma VT».

Já na Sala, Maycon acaba por pedir que Renata se sente para conversarem. A discussão acaba por se repetir, Maycon lembra que não é de ferro, que não aguenta que a colega exija tudo de si e que não valorize o que faz.

Renata mostra-se perturbada e nervosa, lembrando que só exigiu respeito e se é para que estas situações sejam recorrentes não vale a pensa estarem juntos. A concorrente acaba por chorar e reforçar que não quer estar com Maycon e antes de sair diz «Acabou não vou falar».

Pouco tempo de pois da saída da concorrente, ela acaba por regressar e dizer «A tua almofada já está no Quarto Azul!» e sai de rompante.

Na Pérgola, João apercebe-se que de facto a relação de Maycon e Renata terminou. O concorrente admite que se estivesse na posição de Maycon teria de resolver as coisas com a colega ainda naquela noite. De qualquer modo, concluem que é melhor deixar as coisas acalmarem e depois conversarem com calma.