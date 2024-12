Maycon irritado com Renata após esta escolher Diogo Alexandre como um dos jogadores que deu mais à Casa

O que não viu durante a gala! Maycon reage de forma surpreendente ao passaporte para a final de Renata... com silêncio

No Secret Story - Casa dos Segredos, Maycon mostrou-se irritado com os colegas após as escolhas feitas durante a dinâmica «Quem se destaca porque entregou tudo ao jogo?».

Em conversa privada com Renata, Maycon confessa que não entende a escolha dela (Renata escolheu Diogo Alexandre e João Ricardo), dado que não são só as discussões que caracterizam um bom jogador. Renata defende-se dizendo que mesmo que ela não concorde com o jogo de Diogo Alexandre, ele foi das pessoas mais deu ao jogo lá dentro.

Maycon discorda de Renata e esta acabou por abandonar a conversa chateada.

Na sequência da vitória de Renata ao ter conseguido o Passaporte para a Final, esta mostrou-se mais feliz do que nunca, ao contrário de Maycon que decidiu reagir de cara trancada e em silêncio. Mais tarde, Maycon foi ao encontro de Renata e deu-lhe os parabéns pela conquista, no entanto não deixou de comentar a forma como se sentia. Maycon sente-se aborrecido porque é considerado o elo mais fraco pelos restantes concorrentes do Secret Story.