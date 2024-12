Maycon, Renata e Diogo Alexandre discutem em direto na gala. Saiba tudo aqui!

Maycon e Diogo Alexandre envolveram-se numa discussão acesa em plena gala do Secret Story.

Renata interveio e criticou Diogo Alexandre pelas coisas que disse e que considera ter sido com «malícia».

A gala deste domingo do Secret Story ficou marcada essencialmente por momentos de amor e emoção com a visita dos familiares dos concorrentes à casa mais vigiada do País. Mas se pensa que foi só isso, desengane-se.

Houve também espaço para as «discussões natalícias» que marcaram a semana na casa e Maycon, Renata e Diogo Alexandre protagonizaram a mais acesa em pleno direto.

Tudo começa quando Cristina Ferreira questiona Heitor sobre estar a «passar paninhos quentes», ao que Heitor confessa que estavam em personagem e que era tudo brincadeira.

Diogo intervém e comenta que tem de ser algo levado com leveza e menciona a situação de ter falado de Renata, quando o colega se exaltou, mas quando escreveram na Casa de Banho não se exaltou da mesma maneira. O concorrente afirma que gostava de perceber, se Maycon se exaltou por ser ele, ou se é porque dava jeito.

Maycon atira que apenas se exaltou dessa maneira porque já tem situações com o concorrente desde o início do programa. Maycon refere que reforçou várias vezes que não queria falar desse assunto, mas Diogo sentiu ainda necessidade de fazer «certos comentários» com Renata e que a desculpa de Diogo foi «eu não sei viver em comunidade», mas passado este tempo todo o colega assume que faz para provocar.

Os concorrentes entram num bate-boca, em que Maycon dá vários exemplos em que Diogo admitiu que tinha medo de ser cancelado, ao que Diogo aproveita para ironizar e acaba por atirar «se não estás a ouvir o que estou a dizer».

Diogo admite que sabe que pode deixar Maycon desconfortável. Renata refere que «ninguém diz aquilo» e que «é preciso muita coragem para fazer aquilo» e acrescenta que Diogo sabe que vai causar algo que magoa e que não se faz, visto que sabe que vai provocar algo com «malícia».

Diogo confessa que sabe que há certas situações que vão causar algo tanto a Renata, como a Maycon, ao que a concorrente atira que «admites então» e que «não vale a pena dares volta à rotunda».