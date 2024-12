No Limite! Ajoelhada no chão, Renata fica em lágrimas após indiferença de Maycon: «Eu não quero construir nada»

Renata desabafa com João Ricardo: «Já chega disto... do Maycon»

Renata desabafa com Gonçalo e admite: «Estive péssima com o Maycon»

Maycon implacável com Renata: «As coisas que me fizeste demonstram que não tens o coração tão puro como ela»

Renata chora a um canto, ajoelhada no chão, depois de discutir com Maycon: «Não quero que me vejam chorar»

Perto do fim? Renata e Maycon desentendem-se e acabam de costas voltadas: «Já não estás minimamente interessado»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Renata e Maycon voltaram a entrar numa intensa discussão após o Especial com Cristina Ferreira.

Os dois concorrentes foram confrontados com as imagens da dinâmica da tarde, em que Maycon escolheu Margarida como a pessoa mais doce da Casa e Renata não gostou. Na pérgola acabou por pedir justificações a Maycon sobre o porquê de não a ter escolhido a ela.

Maycon mostrou-se implacável com Renata após este momento,

«As coisas que me fizeste demonstram que não tens o coração

tão como puro como ela»

No seguimento do Especial com Cristina Ferreira, Renata procurou Maycon para tentar esclarecer algumas questões pendentes entre os dois, mas a conversa rapidamente evoluiu para mais uma discussão. Durante o confronto, Maycon optou por se afastar, deixando Renata a falar sozinha.

Mais tarde, determinada a resolver a situação, Renata voltou a procurá-lo, desta vez junto à pérgola, e acusou-o de não demonstrar qualquer interesse em solucionar os problemas entre ambos. Segundo Renata, Maycon não estava a fazer qualquer esforço para manter ou melhorar a relação.

Maycon, mantendo-se calmo mas com um tom distante, respondeu de forma direta e fria. Declarou que, neste momento, não tem qualquer intenção de construir algo com Renata. As palavras de Maycon deixaram a concorrente visivelmente devastada.

De lágrimas nos olhos, Renata afasta-se de Maycon e acaba a chorar ajoelhada a um canto.

Heitor e Leo tentam dar algum consolo a Renata dizendo-lhe para sair dali e se ir deitar. Renata recusa dizendo que não quer que a vejam a chorar e por isso vai manter-se ali. Após alguma insistência de ambos os concorrentes, Renata acaba por sair dali e ir fumar para a pérgola.