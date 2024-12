Noite de Óscares: Glamour, polémicas e troféus surpreendentes!

Aplausos ou polémicas? Noite de óscares no Secret Story: Surpresas, provocações e prémios inusitados! Quem levou os troféus mais comentados da casa do Secret Story?

A noite de ontem no Secret Story- Casa dos Segredos trouxe glamour e diversão com a última cerimónia de Óscares da casa. Sob o comando da Voz, os concorrentes assumiram o papel de anfitriões, criaram categorias personalizadas e atribuíram os prémios aos colegas que mais se destacaram, de acordo com as suas opiniões e vivências dentro da casa. Com apenas cinco óscares disponíveis, as escolhas geraram momentos de humor e alguma tensão.

Óscar «Papel de Vítima»

João abriu a cerimónia com a entrega do Óscar de “Papel de Vítima”. Os nomeados eram Maycon, Gonçalo e Diogo Alexandre, mas foi este último quem levou o troféu. Diogo Alexandre aceitou o prémio e agradeceu de forma irónica: «Esforcei-me muito durante os últimos meses. Aos restantes nomeados, só posso dizer para se esforçarem mais.»

Óscar «Melhor Ator»

Maycon foi o responsável pela entrega do Óscar de «Melhor Ator», destinado a quem, na sua opinião, mais fingiu ser algo que não era. Entre os nomeados Heitor, João Ricardo e Leomarte, este último foi o vencedor. Ao agradecer, Leomarte destacou: «O meu nome é Leomarte Original Freire, e lidar bem com as pessoas não significa interpretar personagens.»

Óscar «Melhor Revelação»

Renata subiu ao centro da sala para atribuir o Óscar de «Melhor Revelação». Os nomeados eram Heitor e Margarida, mas foi Heitor quem levou o prémio. A concorrente justificou que o colega evoluiu bastante desde o início: «Entrou muito nervoso e hoje é uma pessoa completamente diferente.» Heitor concordou, agradeceu o gesto e confessou aos colegas sentir-se mais confiante.

Óscar «Extrapolação»

Gonçalo apresentou o Óscar de «Extrapolação», indicou como nomeados Diogo Alexandre, João Ricardo e Renata. A vencedora foi Renata, mas o prémio trouxe polémica. Gonçalo declarou que não precisava justificar, pois: «desde que entrou no programa, a colega não fez outra coisa.» Renata respondeu com sarcasmo, e provocou Gonçalo: «Arranja um dicionário!»

Óscar «Coração de Ouro»

O último óscar da noite foi entregue por Heitor, que nomeou Maycon e Margarida para a categoria «Coração de Ouro». Margarida foi a vencedora e, ao receber o prémio, afirmou que nunca precisou de se esforçar para ser autêntica. No entanto, a entrega não foi isenta de comentários sarcásticos, atirou João Ricardo: «Que grande lençol quente.»