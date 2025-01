Renata faz revelações sobre Maycon após ter abandonado o Secret Story: «Ele protegeu-me e deu-me...»

Maia ou Nazaré? Renata fala da vida a dois com Maycon

Renata sobre a realidade fora do Secret Story: «O Maycon protegeu-me»

Renata Reis esteve recentemente no «Goucha» onde falou um bocado sobre a sua experiência dentro do reality show e a realidade que encarou quando saiu.

Manuel Luís Goucha questionou Renata sobre a onda de ódio que recebeu e de que forma lidou com tudo o que estava a acontecer à sua volta.

«Não dou importância. Muitos [comentários], não vejo. Vou tendo uma noção... Vou vendo um, porque, às vezes, não consigo não ler. Sabia que, ao entrar, queria ser uma jogadora relevante e já estava preparada psicologicamente para as consequências que isso iria ter. A posição que tive no jogo, há muitas pessoas que gostam e amam e há outras tantas que não gostam. Eu sabia que iria ter essas consequências e já estava preparada»

Renata sabia que a sua presença no jogo iria ser marcante e não se enganou. Sentia-se preparada, mas mesmo assim Maycon tomou uma atitude para com ela que a deixou muito emocionada.

«O Maycon também acabou por ser uma grande fortaleza para mim e defendeu-me muito das coisas. Deu-me aos bocadinhos a realidade", contou, acrescentando que o companheiro tomou uma decisão aquando da final de "Secret Story": "Quando saio, ele pegou em mim e fomos para a Nazaré. Ele tinha completamente a noção da realidade. Protegeu-me e deu-me a conhecer essa realidade aos pouquinhos e não tudo de uma vez»

Numa conversa franca, Manuel Luís Goucha admitiu a Renata que esta fez muita coisa dentro da Casa, mas que não concordava com muitas dessas atitudes que a ex-concorrente tinha. Recorde-se que Renata foi uma das grande protagonistas do Secret Story 8, na medida em que, muitas vezes era o centro das discussões com Diogo Alexandre e Maycon.

Diogo Alexandre também foi tema na conversa com Manuel Luís Goucha e Renata não deixou nada por dizer.