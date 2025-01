Renata revela momento hilariante no carro de Maycon: «Mas será um problema para a Renata do futuro»

Fora do Secret Story 8, a relação de Maycon e Renata tem ido de vento em poupa e está mais forte do que nunca.

Na passada quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, Renata fez uma partilha hilariante nas suas redes sociais, dentro do carro do namorado Maycon, por quem se apaixonou durante a passagem de ambos no reality show da TVI.

"Bom dia, docinhos! Hoje, estamos a fazer uma maquilhagem daquela de cinco minutos no carro", começou por dizer Renata Reis, mesmo antes de revelar o que aconteceu. "Acabei de deixar cair um pincel no carro do Maycon e não consigo tirá-lo. Não sei como vou explicar isto, mas será um problema para a Renata do futuro", brincou a 3º classificada do Secret Story 8

Recentemente, Renata esteve no programa «Goucha».

A ex-concorrente não alcançou o prémio final, que foi entregue a Diogo Alexandre. Ainda assim, Renata mostra-se feliz por pertencer ao pódio do Secret Story 8 e afirma sentir-se realizada com esta classificação: «De alguma forma entretive os portugueses e isso é o mais importante».

Ainda que Renata não tenha levado o prémio dos 100,000 euros para casa, ganhou algo maior, amor: o de Maycon.

A ex-concorrente revelou que há uns dias, durante a noite, estava a dormir ao lado do companheiro e lavou-se em lágrimas sem que o mesmo soubesse: «Ele só soube agora (...) Eu só chorava porque é incrível quando nós temos alguém que nos trate tão bem e que cuide tão bem de nós e nos proteja do mundo».