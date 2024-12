Rumo ao prémio: Maycon surpreende e deixa Renata fora do pódio

Escolha inesperada: Maycon surpreendeu na dinâmica da Voz ao afastar Renata do pódio do prémio final, colocou Heitor e Margarida à frente da concorrente.

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Voz desafiou os concorrentes a ordenar os colegas do mais ao menos próximo do prémio final. As escolhas de Maycon foram inesperadas, não colocou Renata no seu pódio.

Maycon surpreendeu colocou Renata em quinto lugar

Maycon decidiu estruturar o seu Top 8 começando por valorizar as características positivas dos colegas.

Heitor ficou em segundo lugar, Maycon a justificou: «Tenta procurar o lado bom das coisas, vejo bondade.» Margarida ocupou o terceiro lugar, destacando-se pelo seu «ótimo coração». João Ricardo foi posicionado em quarto, com Maycon a elogiar o seu "lado mais engraçado das situações e bom coração." Renata, que muitos esperariam ver no top 3 ficou em quinto lugar. Leo, Gonçalo e Diogo Alexandre fecharam as últimas escolhas de Maycon, respetivamente.

Renata, por sua vez, colocou-se em primeiro lugar. A concorrente justificou a sua escolha: «Sou uma jogadora completa, trabalhei para isto!»