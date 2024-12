Afinal, vontade de Renata entrar na 'team azul' é missão, ou não? Saiba tudo!

Team Azul reconcilia-se oficialmente com Margarida: «Nunca serás um alvo para nós»

Renata causou surpresa ao tentar integrar a 'team azul' no Secret Story, grupo de quem está mais afastada.

Marta Cardoso esclareceu, em direto, que Renata não estava em missão, desmentindo rumores sobre o assunto.

A casa do Secret Story está dividida entre a 'team azul' e os outros concorrentes, com Renata a decidir juntar-se à equipa para "experimentar".

Renata surpreendeu tudo e todos ao querer fazer parte da 'team azul', com quem não se dá muito e surgiu por isso a dúvida se estaria em missão. Mas Marta Cardoso esclareceu tudo.

Em direto no Extra desta quarta-feira, a apresentadora revelou: «E antes que se levantem vozes e se espalhem ao comprido, dizer-vos que a Renata não estava em missão, não há nenhuma missão», esclareceu a apresentadora.

De recordar que a casa tem estado dividida nos últimos dias. De um lado a chamada 'team azul' (devido à cor do quarto onde dormem), composta por Leomarte, Diogo Alexandre, Juliana, Margarida, Gonçalo Jéssica, Marcelo e Rita e do outro, os que sobram, João Ricardo, Heitor, Maycon e Renata.

Contudo, Renata surpreendeu ao querer mudar de grupo e entrar agora na 'team azul'. Em conversa com os colegas do novo grupo, a concorrente explicou o porquê da sua escolha, dizendo que queria «experimentar», porque diziam muito bem daquela equipa.

Em conversa com Leo, Renata atirou: «Quero saber se o meu líder acha que eu estou em missão, porque é o meu líder que me interessa. Queres me ensinar algumas coisas da team?», questionou. Leo disse que naquele momento não, pois tinha tentado de manhã e ela não quis.

De seguida, Renata foi para junto de Margarida, Gonçalo, Juliana e Diogo Alexandre: «Vim aprender a ser da team azul. O marketing é bom, dizem muito bem da vossa equipa, quem vai para o vosso grupo não volta, não desiste, podem ter conflitos mas não desistem. Já ganharam ontem dois novos aliados», disse referindo-se a Rita e Marcelo.

Diogo Alexandre cumprimentou-a: «Bem-vinda miúda» e Renata alertou: «Calma, eu venho experimentar». No fim, Gonçalo brincou com a situação: «Vamos fazer um comunicado, terminar com isto tudo e ser todos amiguinhos», disse.