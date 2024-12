Lágrimas e indignação: Renata falha missão e fica inconsolável. Saiba tudo aqui!

Renata falhou a missão de convencer os colegas que queria desistir do jogo.

A concorrente ficou inconformada com a decisão da Voz e não conteve as lágrimas.

Renata ficou de rastos após saber que a missão atribuída pela Voz falhou. O soberano tinha pedido que a concorrente convencesse os colegas de que queria desistir do jogo. Apesar de essa ideia ter sido plantada na casa, uma dúvida fez com que a missão não fosse bem sucedida.

No confessionário, Renata viu primeiro imagens da sua missão e mostrou-se entusiasmada com o seu desempenho. Depois, a Voz e Cristina Ferreira confrontaram a concorrente com outras imagens nas quais diz a Maycon: «Eu não vou desistir».

Perante isto, Renata explicou: «Eu não vou desistir, quero dizer, não é estar a desistir, simplesmente vou embora porque eu não estou bem». A concorrente acrescentou ainda que fazia parte da missão não estar sempre a dizer que ia desistir, para ser mais convincente: «Não era sempre, sempre que ia desistir».

Contudo, a Voz não aceitou esse argumento, dizendo que tinha de ser «justa» para com os outros concorrentes a quem eram atribuídas missões semelhantes.

«Eu propus-lhe que plantasse na cabeça dos seus colegas que tinha a intenção de desistir da Casa dos Segredos. Renata, não há nenhuma dúvida de que a sua desistência foi tema de conversa na minha casa, ao longo de toda a semana», começou por referir a Voz.

O soberano acrescentou: «No entanto, Renata tenho que dizer-lhe com frontalidade, este momento a que acabámos de assistir é no mínimo duvidoso e não seria justo para com todos os concorrentes que ao longo dos meses cumpriram sem vacilar as suas missões, que eu lhe dissesse que foi bem sucedida».

«Renata, a sua missão falhou e perdeu uma boa oportunidade de ser muito bem recompensada», revelou, por fim, a Voz. A concorrente mostrou-se inconformada: «Eu não estava a dizer que não ia desistir, a missão que me foi proposta era que não podia dar 100% que ia desistir, tinha que andar ali na corda bamba», disse.

A concorrente acrescentou: «O Maycon ficou no estado em que ficou e eu não abri a boca. A minha vontade era chegar à beira dele e dizer que estou em missão e nenhum momento eu disse. Eu sofri em silêncio, eu chorei em silêncio, vi o Maycon mal (...) esforcei-me imenso, foi muito duro».

A Voz interveio: «A Renata está a sentir o que é humano que sinta. Eu não disse em momento nenhum que não se esforçou, que não fez disto um assunto na casa e não há duvidas que ao longo desta semana eu, os seus companheiros e todo o público, conseguiram ver que este era um assunto na casa».

«Mas, eu vou voltar a sublinhar, em última análise eu tenho de ser justo para com todos e esta atitude duvidosa, não me permite dizer-lhe que foi extremamente bem sucedida», rematou. Renata ripostou: «Se fosse assim tão duvidosa o Maycon não tinha atingido o ponto que atingiu».

Já depois do Especial, Renata não aguentou e desabou em lágrimas no jardim. Maycon consolou a amiga especial, ao mesmo tempo que lhe pedia que parasse de chorar: «Não precisas de estar sempre a chorar», disse o concorrente.