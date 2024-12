Família de Renata emociona-se ao falar da concorrente: «Custa muito...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a repórter da TVI Daniela Magalhães viajou até ao norte de Portugal, para conhecer a família de Renata, que a concorrente tanto fala dentro da casa.

A repórter quis saber como são as tradições da família nesta época de Natal, bem como tudo o que estão a sentir ao ver a concorrente no programa, sem a poder abraçar. «É a minha querida» começou por dizer emocionada a avó, ao confessar que este Natal vai ser diferente, dada a sua ausência. Recorde que Renata conquistou na última gala, um passaporte para a final, ficando assim imune das nomeações até dia 31 de dezembro.

Daniela Magalhães quis também saber o que sentem, quando ouvem Renata falar sobre a família: «Custa muito...»

Veja aqui a conversa completa:

Esta sexta-feira, 19 de dezembro, a página de Instagram oficial do Secret Story – Casa dos Segredos divulgou os resultados do ranking de popularidade desta semana.

Em comparação com a semana anterior, o pódio manteve-se igual. Gonçalo mantém o primeiro lugar, Margarida surge em segundo e Diogo Alexandre em terceiro.

No fim da tabela e com muito pouca aprovação por parte dos seguidores do Secret Story surge Maycon em 6º lugar, Heitor em 7º e Renata em último lugar.

Veja aqui: