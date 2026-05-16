Com apenas 4 ingredientes. Conheça a receita viral que vai dar abrilhantar as suas sobremesas de Verão

Renato Duarte partilhou nas redes sociais a receita que está a fazer furor este Verão e é mais simples do que parece. Com apenas quatro ingredientes, o ex-infiltrado do "Dilema" prova que não é preciso ser chef para surpreender à mesa.
Ingredientes
- 1 tablete de chocolate
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de chá de manteiga
- 3 a 4 punhados de cereais "corn flakes"
Preparação
- Partir o chocolate aos cubos para uma taça e juntar as 2 colheres de sopa de mel e a colher de chá de manteiga.
- Derreter a mistura em banho-maria ou no micro-ondas.
- Colocar os 3 a 4 punhados de cereais "corn flakes" numa taça.
- Verter o chocolate derretido sobre os cereais.
- Misturar tudo até os cereais ficarem totalmente envolvidos pelo chocolate.
- Distribuir a mistura num tabuleiro, espalhando numa camada fina e sem deixar espaços entre os cereais.
- Reservar no frigorífico até solidificar.
O resultado é uma casca crocante de chocolate que, segundo Renato Duarte, fica ainda melhor acompanhada de uma bola de gelado ou iogurte natural, o toque final que eleva qualquer sobremesa de Verão.
