Inacreditável: Pararam o mundo dos realities com a sua história de amor. Hoje chocam com a separação

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Uma separação que ainda ninguém consegue acreditar que é real.

Foram um dos casais mais marcantes da 12.ª temporada de Married At First Sight Australia e a sua história parecia saída de um filme romântico. No entanto, quase dois anos depois de terem decidido dar uma oportunidade ao amor, Rhi Disljenkovic e Jeff Gobbels surpreenderam os fãs ao anunciarem a separação.

A notícia foi revelada pelos próprios nas redes sociais, onde confirmaram que seguirão caminhos diferentes, colocando um ponto final numa relação que conquistou milhares de espectadores dentro e fora da Austrália.

O casal destacou-se desde o primeiro episódio daquela que foi a edição de 2025 do formato australiano de Casados à Primeira Vista. O motivo? Um acontecimento completamente inesperado. Quando se encontraram no altar, Rhi e Jeff perceberam que não eram estranhos um ao outro.

 

Antes da experiência televisiva, os dois já se conheciam e tinham vivido um breve envolvimento amoroso. A revelação deixou especialistas, participantes e telespectadores em choque, transformando imediatamente a dupla num dos temas mais comentados da temporada.

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Longe de encararem essa coincidência como um obstáculo, Rhi e Jeff decidiram aproveitar a oportunidade para se conhecerem melhor. Ao longo do programa, mostraram uma cumplicidade rara e conseguiram construir uma relação sólida, tornando-se rapidamente um dos casais favoritos do público.

Quando as gravações terminaram, os dois continuaram juntos e passaram a representar uma exceção num formato onde muitas relações acabam por não resistir ao regresso à vida real. Aliás, eram o único casal da temporada que permanecia unido após o final do programa.

Por isso, a confirmação da separação está a gerar forte reação entre os fãs. Muitos seguidores manifestaram tristeza e surpresa perante o desfecho, sobretudo por se tratar de uma das histórias de sucesso mais emblemáticas da edição.

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