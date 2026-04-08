Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

Ricardo João está dentro da casa do Secret Story 10, mas sem saber, cá fora, recebeu uma declaração de amor muito especial. Falamos da sua equipa, que está cá fora a torcer por si e deixou uma mensagem emotiva.

«Ris desde o primeiro dia, mas já tiveste todas emoções que um ser humano tem e soubeste sempre lidar com elas. E, quando não se tem um guião a seguir ou uma capa, é muito mais fácil, com o tempo, começarem a gostar de nós e é o que está a acontecer contigo. Já falta pouco e tu vais conseguir chegar ao objetivo final. Estamos contigo, sempre.», pode ler-se no Instagram.

A mensagem tem sido amplamente partilhada e comentada, com muitos internautas a concordarem com a análise feita pelos fãs. Ricardo João tem sido visto como um concorrente genuíno, que não esconde emoções e que tem sabido lidar com os desafios do jogo de forma natural — características cada vez mais valorizadas pelo público.

Dentro da casa, alheio a todo este apoio, Ricardo continua focado no jogo e na convivência com os restantes concorrentes. Cá fora, porém, o seu percurso parece ganhar cada vez mais força, com uma base de fãs sólida e empenhada em levá-lo até à final.

À medida que o programa se aproxima das fases decisivas, cresce também a expectativa em torno do destino de Ricardo João no jogo. Uma coisa é certa: independentemente do desfecho, o concorrente já conquistou um lugar especial junto de muitos telespectadores.