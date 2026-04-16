Ricardo João surpreendido com novidade sobre concorrente: «Fingem que não sabem nada»

Ana levanta-se e "explode" na direção de Ricardo João: As imagens do momento que todos falam

Ricardo João está agora a enfrentar a fase de regresso à vida real, depois de ter abandonado a casa do Secret Story a poucos dias da final do programa, por opção própria. Fora do ambiente intenso do reality show, o ex-concorrente começa a descobrir a perceção do público e algumas das dinâmicas que lhe passaram despercebidas durante a experiência.

Na sua participação no programa Dois às 10, Ricardo mostrou-se surpreendido ao saber que Sara esteve em risco de expulsão por diversas ocasiões ao longo do jogo. A revelação apanhou-o desprevenido, admitindo que não imaginava esse cenário enquanto partilhava a casa com a concorrente.

Mesmo perante essa informação, a opinião que tem sobre Sara continua bastante positiva. Ricardo destacou a firmeza da colega e a sua postura dentro do jogo, sublinhando a força de personalidade que sempre lhe reconheceu.

Para o ex-concorrente, Sara mantém-se como uma das jogadoras mais determinadas desta edição, alguém difícil de influenciar e com convicções muito vincadas, características que, na sua perspetiva, ajudam a explicar o impacto que tem tido no programa.