Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

A casa mal abriu portas e já há um segredo desvendado. A tensão estava no ar, mas poucos antecipavam que o primeiro mistério da edição fosse cair tão cedo. Hugo não hesitou e carregou no botão certo: Ricardo João escondia o segredo “Representei a seleção nacional de futebol”.

No confessionário, Ricardo João nem tentou baralhar. Longe de proteger o segredo até ao último segundo, assumiu de imediato que Hugo estava certo. A confirmação foi rápida e até a Voz pareceu surpreendida com a facilidade com que tudo aconteceu, confessando nunca ter visto um concorrente “tão mau” a guardar o seu segredo. Veja todas as reações no vídeo acima.

Ainda assim, o concorrente recebeu uma nomeação direta por ter revelado demasiadas pistas sobre o segredo. Ao violar a regra, foi sancionado com uma nomeação direta, zero euros e ficou impedido de carregar no botão dos segredos. Hugo, que descobriu o segredo, não ganhou nada com ele e ainda perdeu 500 euros por ter revelado o que se passou no confessionário.

Quem é Ricardo João?

Com 36 anos, Ricardo João é bartender e gestor de um bar nos Países Baixos. Entra no jogo com uma certeza absoluta: veio para ganhar. Descontraído, vaidoso e assumidamente muito preocupado com o cabelo, garante que não quer ser apenas mais um concorrente na casa.

Romântico assumido, diz que adora apaixonar-se e não esconde que a mãe é a sua maior fã. Com a vida amorosa atualmente mais tranquila, promete agitar a casa e deixar marca. Silêncio à sua volta? Garante que não vai existir.

Agora que o seu segredo já foi revelado, uma pergunta impõe-se: será que Ricardo vai conseguir recuperar terreno no jogo ou este deslize vai custar-lhe caro?

Uma coisa é certa: o Secret Story 10 começou oficialmente a jogar a sério.