Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

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Ricardo João decidiu pôr os pontos nos i's sobre o que sente por Ana Sousa, com quem protagonizou momentos conturbados dentro do Secret Story 10.

Ricardo João e Ana Sousa tiveram uma relação conturbada dentro do Secret Story 10. Entraram juntos, até fingiram que eram um casal, mas rapidamente começaram a desentender-se e viraram antagonistas. Entre pazes feitas e muitas discussões, a relação dos dois esteve sempre no centro das atenções, e continua a ser comentada fora da casa.

Recentemente, o ex-concorrente abriu uma caixa de perguntas nas histórias do Instagram e um internauta quis saber se Ricardo João não se sentia atraído por Ana. 

«O que não te atraía na Ana do SS10 era o físico? Fiquei curiosa porque sempre disseste que ela não te interessava», questionou.

Ricardo João não hesitou em responder. «A Ana é uma bacana, super fixe. É uma grande mulher. Mas ela na casa dela, e eu na minha!», atirou. 

Pode ver tudo aqui:

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos dos dois que preparámos para si!

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