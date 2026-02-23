Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

Ontem foi dia de estreia da Casa dos Segredos 10 e Ricardo João e Ana tornaram-se protagonistas de um dos momentos mais comentados da noite. Os dois concorrentes, sem qualquer indicação prévia da produção, ofereceram-se voluntariamente para entrar na casa como casal falso, uma decisão que ninguém estava à espera.

A química entre os dois foi notória desde ínicio, entre trocas de olhares e risos descontraídos, os concorrentes deixaram os colegas, e agora também o público, curiosos sobre o que poderá estar a nascer entre eles.

O beijo que ninguém viu… ainda!

O momento inesperado aconteceu quando Ricardo João e Ana partilharam o seu primeiro beijo à frente dos restantes concorrentes. No entanto, surpreendentemente, essa imagem não chegou a ser transmitida aos espectadores.

Apesar disso, foi Cristina Ferreira quem revelou o episódio ao público. A apresentadora mostrou-se incrédula com a iniciativa dos dois concorrentes e confessou: «Vamos ter de esperara até amanhã, no primeiro diário para ver o beijo que eles deram», despertando ainda mais expectativa entre os telespectadores.