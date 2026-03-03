Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

21:16
Imperdível. João e Diogo partilham teorias sobre segredos: «Estou confiante» - Big Brother
05:10

Imperdível. João e Diogo partilham teorias sobre segredos: «Estou confiante»

19:52
Depois da tensão, Jéssica e Ana vivem momento especial de reconciliação - Big Brother
04:08

Depois da tensão, Jéssica e Ana vivem momento especial de reconciliação

19:50
Suspeitas de ciúmes geram debate: Diogo aponta clima estranho - Big Brother
04:57

Suspeitas de ciúmes geram debate: Diogo aponta clima estranho

19:41
Dinâmica de Sara gera polémica na Casa: desfile deixa colegas em alerta - Big Brother
04:02

Dinâmica de Sara gera polémica na Casa: desfile deixa colegas em alerta

19:29
Flirt entre Diogo e Ariana gera ciúmes e provoca intervenção inesperada de Eva - Big Brother
04:32

Flirt entre Diogo e Ariana gera ciúmes e provoca intervenção inesperada de Eva

19:24
Confronto intenso entre Ariana e Tiago marca Especial do reality - Big Brother
03:13

Confronto intenso entre Ariana e Tiago marca Especial do reality

18:57
Decisões polémicas geram mal-estar: Hélder reage e deixa aviso a Sara - Big Brother
03:31

Decisões polémicas geram mal-estar: Hélder reage e deixa aviso a Sara

18:56
Prova renhida! Concorrentes do grupo dos "fortes" defrontam-se com o grupo dos "fracos" - Big Brother
02:23

Prova renhida! Concorrentes do grupo dos "fortes" defrontam-se com o grupo dos "fracos"

18:42
Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

18:31
Sara revela estratégia polémica para por a casa a mexer - Big Brother
04:04

Sara revela estratégia polémica para por a casa a mexer

18:29
Toques, provocações e uma “proposta”: Ricardo João reage a pergunta ousada de Ana - Big Brother
02:30

Toques, provocações e uma “proposta”: Ricardo João reage a pergunta ousada de Ana

18:15
Entre elogios e críticas, Sara conquista liderança polémica - Big Brother
04:58

Entre elogios e críticas, Sara conquista liderança polémica

18:14
Suspeita de segredo na casa? Hélder levanta hipótese bombástica após revelação de João - Big Brother
03:05

Suspeita de segredo na casa? Hélder levanta hipótese bombástica após revelação de João

18:12
Reviravolta na escolha do Guia? Hugo muda de posição após conversa inesperada - Big Brother
03:37

Reviravolta na escolha do Guia? Hugo muda de posição após conversa inesperada

18:10
Dos relvados à moda: As imagens de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Dos relvados à moda: As imagens de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

17:13
Eva critica postura de Tiago: «Ele não está firme» - Big Brother
04:08

Eva critica postura de Tiago: «Ele não está firme»

17:13
Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão

Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão

17:12
Eva desabafa com João: «Confrontei a Sara» - Big Brother
04:43

Eva desabafa com João: «Confrontei a Sara»

17:09
Eva desaba em lágrimas depois de dinâmica - Big Brother
02:25

Eva desaba em lágrimas depois de dinâmica

16:59
Inédito! João e Catarina sozinhos num frente a frente - Big Brother
01:05

Inédito! João e Catarina sozinhos num frente a frente

16:56
Tiago arrasa Sara: «De líder não tem nada» - Big Brother
06:14

Tiago arrasa Sara: «De líder não tem nada»

16:45
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

16:16
O que falta a Diogo para jogar melhor? Ariana é implacável: «Nascer de novo» - Big Brother
05:35

O que falta a Diogo para jogar melhor? Ariana é implacável: «Nascer de novo»

16:16
Sara faz revelação sobre concorrente: «Das pessoas que mais me dá "medo" é ele...» - Big Brother
08:02

Sara faz revelação sobre concorrente: «Das pessoas que mais me dá "medo" é ele...»

16:11
Sara arrasa João: «Talvez venhas a dar muito pouco a esta casa» - Big Brother
04:21

Sara arrasa João: «Talvez venhas a dar muito pouco a esta casa»

Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Ricardo João tem conquistado o público com a sua energia contagiante. O concorrente do Secret Story 10 não demorou muito até que todos percebessem o segredo que escondia mas ainda assim, há muito mais coisas a revelar.

Natural de Rio Tinto, Ricardo João entrou no Secret Story 10 com a garra de um verdadeiro lutador. Embora uma das fases da sua vida ter sido passada dentro de um campo de futebol, e não num ringue. O concorrente de 37 anos teve uma vida muito preenchida e cheia de histórias para contar.

Muito antes de entrar na na casa mais vigiada do país, Ricardo João representou a Seleção Nacional de Futebol, bem como o Futebol Clube do Porto. O segredo que levou para dentro do Secret Story 10 foi: «Representei a Seleção Nacional de Futebol», algo que não escondeu muito bem, pois Hugo descobriu o seu segredo durante a primeira semana de programa.

Não só dentro de campo, como também pela noite fora, Ricardo João já conta com uma carreira internacional como bartender, profissão que tem nos Países Baixos, onde morava antes de entrar no reality show. 

Ricardo João tem-se como uma pessoa vaidosa e charmosa, o cabelo para si "é tudo". Daí o seu talento para a moda. O concorrente de Rio Tinto faz algumas sessões fotográficas para marcas. 

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Ontem às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

Hoje às 10:18
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Hoje às 14:46
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Hoje às 16:45
Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Há 2h e 42min
Cara da TVI surpreende com receita universitária que já soma milhares de partilhas nas redes

Cara da TVI surpreende com receita universitária que já soma milhares de partilhas nas redes

Há 3h e 11min
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Hoje às 16:45
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Hoje às 16:31
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Hoje às 15:38
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

Ontem às 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

Ontem às 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Hoje às 16:31
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Hoje às 15:38
Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Hoje às 14:58
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Hoje às 12:37
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Hoje às 11:46
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Hoje às 14:46
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Ontem às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

1 mar, 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Hoje às 15:47
Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Hoje às 15:29
Solange Tavares realiza sonho: "Tive imensos medos e cheguei a pensar em adiar"

Solange Tavares realiza sonho: "Tive imensos medos e cheguei a pensar em adiar"

Hoje às 15:05
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Hoje às 11:27
Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Hoje às 11:27
