Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Natural de Rio Tinto, Ricardo João entrou no Secret Story 10 com a garra de um verdadeiro lutador. Embora uma das fases da sua vida ter sido passada dentro de um campo de futebol, e não num ringue. O concorrente de 37 anos teve uma vida muito preenchida e cheia de histórias para contar.

Muito antes de entrar na na casa mais vigiada do país, Ricardo João representou a Seleção Nacional de Futebol, bem como o Futebol Clube do Porto. O segredo que levou para dentro do Secret Story 10 foi: «Representei a Seleção Nacional de Futebol», algo que não escondeu muito bem, pois Hugo descobriu o seu segredo durante a primeira semana de programa.

Não só dentro de campo, como também pela noite fora, Ricardo João já conta com uma carreira internacional como bartender, profissão que tem nos Países Baixos, onde morava antes de entrar no reality show.

Ricardo João tem-se como uma pessoa vaidosa e charmosa, o cabelo para si "é tudo". Daí o seu talento para a moda. O concorrente de Rio Tinto faz algumas sessões fotográficas para marcas.