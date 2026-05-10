Eles vêm prontos para tudo: Desafio Final recebe dois novos concorrentes. E são “de peso”

A Beleza invejável de Catarina faz furor fora do Secret Story. Veja as melhores fotos da ex-concorrente

Brad Pitt português? Ricardo João faz furor ao exibir o corpo escultural: as fotos mais sexy do concorrente do Secret Story

Domingo é dia de gala do Secret Story - Desafio Final e é também dia da entrada de dois novos concorrentes no jogo: Ricardo João e Catarina, ambos da décima edição do reality-show, vêm prontos para agitar a casa.

Ele é bartender e gestor de um bar nos Países Baixos. Considera-se descontraído, vaidoso e muito preocupado com o seu cabelo. É romântico e adora apaixonar-se e confessa que a mãe é a sua maior fã.

Com a vida amorosa mais parada, Ricardo João quer voltar a agitar o jogo e a não deixar ninguém indiferente, tal como fez no Secret Story 10, edição em que acabou por desistir, perto do fim. Agora, entra no Desafio Final com uma certeza: é para ganhar e não para ser só mais um.

Já Catarina, é licenciada em Ciências da Comunicação, trabalhou num supermercado e ajuda no café da família. Feminista assumida, não fica calada perante injustiça. Odeia gritos, principalmente se for um homem a falar com uma mulher. Competitiva desde sempre, praticou várias modalidades quando era jovem.

Com uma personalidade forte e impulsiva, deixou fora da casa o amor que encontrou na décima edição - Norberto - mas acredita que é o momento certo para entrar neste Desafio Final e ser notada desde o primeiro instante.