Há dois ex-concorrentes de Reality Shows que são bem próximos de Ricardo João. E os nomes podem surpreendê-lo

Ricardo João esteve à conversa com Mónica Jardim e Idevor Mendonça, no Em Família, poucos dias após ter desistido do Secret Story 10 a apenas uma semana da final. E foi uma revelação inesperada que roubou o destaque na conversa.

O ex-concorrente confessou o motivo que o levou a participar no formato: foi por insistência dos amigos. Uma decisão que ganha ainda mais curiosidade quando se percebe que, entre esses amigos, estão dois rostos bem conhecidos da Casa dos Segredos: Carlos Sousa, do Secret Story 2, e Cláudio Coelho, do Secret Story 6.

Ainda assim, Ricardo João frisou que nunca acompanhou o formato, mesmo tendo amigos que já passaram pela experiência.