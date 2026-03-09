Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens - Big Brother

A noite de Gala foi tensa para Ricardo João e o concorrente ameaçou desistir. Numa discussão acesa com Ana, o nortenho perdeu a cabeça e pediu à Voz que lhe chamasse um Uber para ir embora da casa mais vigiada do país.

Ricardo João ameaçou desistir do Secret Story 10 durante a cadeira quente da gala do passado domingo. O concorrente de Rio Tinto foi nomeado por Ana, com quem já teve alguns desentendimentos mas que, aparentemente já estava tudo resolvido. A nomeação de Ana não lhe caiu bem e durante a justificação da colega ele disse: «Não estou para sito, quero sair daqui. Chamem-me um Uber».

Tudo começou com Ana a aconselhar o colega do seguinte: «Tu não deves ser divertido a rebaixar os outros. Eu acho que tu deves ser sim divertido mas não utilizando os outros». Automaticamente, Ricardo João perde a cabeça e atira à colega: «Tu chamaste-me atrasado mental, como é que tens moral para falar para mim?». Ainda sem deixar a colega justificar-se, o nortenho pede à Voz que o deixe ir ao confessionário. 

A Voz intervém e pergunta a Ricardo João o que é que quer ir fazer ao confessionário. O concorrente responde prontamente: «Eu quero ir para casa. Eu não vou continuar aqui. Não estou para levar com isto». Ricardo afirmou repetidamente a sua vontade de sair do programa e acrescentou ainda um aviso aos colegas: «Disfrutem, divirtam-se mas isto está a ficar tóxico demais. Lembraram-se todos hoje porque sentiram o poder», afirmou sem piedade. Novamente, acabou por pedir à Voz que lhe entregue as malas pois a sua intenção era chamar um uber e ir para Lisboa já naquela noite: «Eu vou embora agora, fiquem com a vossa oportunidade mas eu vou embora agora», frisou. 

Por fim, o concorrente acrescentou ainda que não compactua com as incoerências de Ana e que sente que o melhor é ir embora. A Voz chamou o concorrente ao confessionário e só aí é que Ana e Sara conseguiam dar a sua opinião ao resto dos concorrentes: «Eu só queria que ele percebesse que se eu não me sentisse segura as coisas que ele me diz podiam-me afetar», referiu Ana. Sara afirmou ainda o seguinte: «Eu sei que vocês gostam muito do Ricardo mas aqui há linhas que não podem ser ultrapassadas.», findou.

Veja o vídeo na integra.
