Em noite de dupla expulsão, conheça o segundo concorrente a abandonar o Desafio Final

A noite no “Secret Story – Desafio Final” continua ao rubro e a segunda expulsão da gala promete mexer novamente com a dinâmica da casa mais vigiada do país. Depois da primeira saída, a tensão volta a subir com mais um concorrente a abandonar o jogo, desta vez foi Ricardo João.

Tudo começou com o próprio Ricardo João a ficar diretamente nomeado após incumprir uma das regras fundamentais do jogo, ao revelar que era o cúmplice da Voz. A decisão deixou a casa em choque e elevou imediatamente o nível de tensão entre os concorrentes.

De seguida, a Voz surpreendeu tudo e todos ao transformar a casa num verdadeiro campus universitário. Os concorrentes foram divididos em duas listas, que tiveram Pedro Jorge e Afonso como capitães - após terem sido escolhidos pelo público como os concorrentes com maior capacidade de liderança.

Como capitão, cada um deles escolheu um concorrente para integrar a sua equipa, deixando no final um concorrente de fora - Ricardo João - que como já estava automaticamente nomeado, ficou nomeado para a próxima semana caso permanecesse na casa, o que acabou por não acontecer.

Seguiram-se depois as nomeações, onde cada líder nomeou alguém da lista oposta, exceto aqueles que já tinham sido salvos pelo público. O resultado final de tudo isto acabou por ditar que Ricardo João, João Ricardo e Leandro ficaram em risco de expulsão e no fim de contas Ricardo João acabou expulso pelos portugueses.